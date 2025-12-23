米可白猶豫手術費用 曝光金額感嘆「好久沒好好愛自己」

米可白長期鼻過敏，掙扎手術費用，感嘆：「真的好久沒有好好愛自己了 。」（圖／翻攝自米可白 臉書）

女星米可白近日罕見吐露內心煩惱，昨（22日）分享自己長期受鼻疾所苦，症狀不僅反覆，還伴隨頭痛。她今（23日）再度發文，提及若動手術所需的醫療費用，坦言內心相當掙扎，更忍不住感嘆：「真的好久沒有好好愛自己了 。」

米可白在臉書透露，近期頻繁奔波諮詢鼻子的治療問題，長期過敏鼻塞已經影響到日常作息，常頭痛，連注意力都很難集中，「我的鼻息肉偏大，大到我都快忘了什麼叫『新鮮空氣』，只能說，過敏真的超級難受」。

她進一步表示，醫師建議可考慮進行「鼻中膈成型手術、下鼻甲成型手術、後鼻神經燒灼手術」，談到手術費用，米可白坦言：「鼻子微創手術加上術後恢復，費用大約 13 萬，保險理賠大概 5～6 萬。微創的費用……讓我猶豫了好久好久」，不過她也提到，前陣子為了救助兩隻骨折的流浪狗，醫療費高達15萬元，當時卻毫不遲疑，只希望毛小孩能平安無事。

對比之下，當輪到自己需要醫療照顧時，卻開始反覆思考，遲遲下不了決定，讓她忍不住反問自己：「為了自己的健康，我是不是也該對自己好一點？」貼文中，她也分享母親「米媽」傳來的暖心訊息：「妳的錢～是妳自己花掉的，有什麼捨不得的？」一句話讓她深受觸動，自省道：「我好像……真的好久沒有好好愛自己了 」。

引來粉絲紛紛留言替她加油打氣，鼓勵她勇敢照顧自己的身體健康：「多愛自己一點」、「這種該花的還是要花！說不定花完，身體舒服了，能賺更多回來！」、「先愛自己才有心力愛別人」、「照顧好自己，才能照顧更多的浪浪，祝福米米平安健康」。

