米可白病床照曝光！男友孫綻甜蜜守候 母北上伴刀「1句話」暖哭她

藝人米可白昨（2日）在社群平台分享自己躺在病床的照片，宣布順利完成長期困擾她的鼻疾手術，引發各界關心。照片中，她鼻部貼著紗布，但精神狀態良好，神采依舊。手術過程因親友陪伴而特別溫馨，經紀公司團隊、男友孫綻以及閨密阿諾全程在旁支持，病房氣氛充滿關懷與暖意。

米可白在限時動態中感謝公司團隊的陪伴，「謝謝我們公司從開刀到我修護一直陪著我，好溫暖」，同時也向到院力挺的阿諾表達謝意，「感謝我的愛人還會特地來關心我……你是最棒的」。

男友孫綻與公司團隊在醫院一直陪伴米可白。（圖／翻攝自米可白臉書）

此外，米可白也特地在貼文中向母親「黃玲玲小姐」表達感謝。她回憶，過去自己摔車時，母親第一時間關心的竟是「腳踏車有沒有壞」，而不是她的傷勢，她對此表示哭笑不得。而這次手術，母親清晨便與哥哥從鹿港搭高鐵北上，陪伴她進入手術室。手術結束準備返回時，母親抱著她低聲說：「我的乖寶寶，要照顧身體，不要擔心。我們默默去關懷那些孩子就好，不要在意別人怎麼說，你很好。」米可白表示，這是母親第一次稱她「乖寶寶」，讓她感到非常溫暖。

米可白發文感謝母親全程暖心相伴。（圖／翻攝自米可白臉書）

母親的這番話也呼應了近期米可白因關懷小動物而遭受的網路攻擊。部分網友曾留言稱她「瘋婆子」、「爛東西」，甚至指她是在「蹭流量」。對此，米可白在貼文中坦言，母親對她的支持一向堅定，「不管我做什麼決定⋯北上發展、當姐姐、投入綜藝與戲劇，她永遠只說一句話：『我支持你所做的一切，但不要累壞自己。』」

米可白也透露，母親從小就教導她，要抱持感恩心，盡力幫助身邊的動物與人，即便條件有限，也要努力付出去包容、愛這個世界。母親的陪伴與鼓勵，讓米可白感到力量與安定，她在貼文中寫下：「我人生最大的願望，就是希望我媽媽健康、快樂。而我這麼努力，就是希望能成為她最驕傲的孩子。」

米可白的好姊妹阿諾到醫院關心。（圖／翻攝自米可白臉書）

