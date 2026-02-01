米可白硬起來反擊...聲援動物卻挨轟「爛東西、瘋婆子」 親洩動機

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星米可白近年在八點檔中有亮眼表現，精湛演技更榮獲金鐘獎的肯定，然而，米可白平常也會關懷動物，替牠們發聲，怎料，暖心之舉卻被酸民解讀成「蹭流量」，對此，米可白今（1日）忍不住發文反擊了。

針對外界質疑蹭流量，米可白坦言本業是演員，收入來源都是拍戲，自己也沒有申請募款救犬貓，「完全不需要靠流量賺錢」或是申請任何政府補助，米可白表示本意很單純，「想替這些孩子說話」。

米可白提到即使在各個社團被攻擊，挨轟「瘋婆子」、「爛東西」，她都會繼續站在孩子的角度說話，強調自己不會選邊或是對立，米可白認為最應該被檢視的是制度管理失能，以及人類所做的選擇，同時呼籲這個世界能對生命多一點理解，「多一點善良」。

廣告 廣告

米可白反擊酸民言論。（圖／翻攝自臉書）

更多三立新聞網報導

去年閃婚「最美J女郎」當爸！男星拋「退演藝圈」震撼彈：做回平凡自己

大咖男星震撼宣布「結婚當爸」另一半身分曝 喊話媒體：未來偷吃別報導

吳怡霈也覺得扯！主持股王尾牙「一張飆破900萬」 被台下1場面驚呆

Lulu深夜發聲了！嘻小瓜禮金包6600挨酸「全場包最少」 她洩真實心情

