米可白穩交孫綻 怕閃婚嚇壞經紀人

民視8點檔《好運來》17日晚間舉辦殺青宴，數十位演員齊聚，製作人蕭大陸與侯怡君夫妻檔同台，還被拱當眾喝交杯酒。侯怡君笑說，戲拍完後除了先好好睡個覺，就是要回家除草、打理金山3000坪的民宿果園。

米可白透露，戲殺青也不得閒，馬上要投入另一部戲的拍攝。對於演藝圈近日結婚、生子喜訊不少，她笑說「滿恭喜的」，至於跟穩定交往中的男友孫綻，她直言「還沒有喜訊」，但坦承兩人確實有結婚想法，但要慢慢的，目前先以工作為主。

廣告 廣告

是否會突然登記結婚？米可白笑回：「我經紀人會嚇死。」透露兩人現在相處上感覺很好，每個人規畫不一樣，她沒有設定，對方也沒正式求婚。會害怕再一次踏入婚姻？「可能有一點點，前陣子看到經紀人結婚，我也嚮往這件事，但要深思熟慮再做這件事，要想得很清楚」。

至於和孫綻「誰比較愛對方」，她笑回：「應該是他吧。」孫綻今年過年期間有陪她回鹿港賣餅，即將到來的農曆年，她一定會回家賣餅，孫綻會回家陪家人，但應該也會去她家幫忙。

劇中大反派翁家明聲音明顯沙啞，他說這次演的角色有點失控、發瘋，「我變成咆哮哥，已經連續喊了快1周，聲音都啞了」，戲外的他，收到很多同劇演員的愛心，送好幾包護嗓喉糖給他。