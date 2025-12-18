米可白穩交孫綻3年！婚事進度曝光：想法一樣 4字吐露「再婚」真實心聲

米可白（右）與孫綻穩定交往中。民視提供、翻攝IG @solarkingsean

米可白與孫綻交往約3年，孫綻今年更陪伴米可白度過痛失愛犬「錢錢」低潮，米可白17日出席民視《好運來》殺青宴，讚孫綻很貼心，也認了兩人有結婚共識，但曾離婚的她被問到是否會害怕再度踏入婚姻？也坦言：「有一點點。」

被問到結婚計劃，米可白說：「有這個想法。」但還是以工作為主，笑說是孫綻一直對結婚都比較有想法，還甜蜜表示，兩人之間應該是男友對她的愛比較多，但「我們（對結婚）的想法是一樣的」。至於生小孩計劃，她也說：「應該會吧。」

廣告 廣告

兩人也沒有急著結婚，覺得現在狀況很好。米可白並說，最近看到經紀人結婚的幸福狀態，也會嚮往這樣的幸福感，但認為這是要經過深思熟慮才能去執行的事情，直呼：「要想很清楚。」

丁力騏（左起）、米可白、藍葦華、林筳諭、程雅晨出席《好運來》殺青宴。民視提供

農曆過年米可白一樣會回鹿港老家幫忙賣餅，孫綻之前也曾去幫忙過，但這次還不一定，「要看他時間，他也很忙」。孫綻也要回自己高雄的家，她則無法陪同，直呼：「我家生意很好，可能沒辦法，我爸會生氣。」但她之前也曾與孫綻家人一起出遊，都相處融洽。

孫綻陪伴喪犬之痛！米可白曝受洗原因

米可白在錢錢過世後，受洗成基督徒，雖然一開始確實是孫綻帶她去教會，但原本她對上帝還是半信半疑，直到有一次，她默默許願能看到彩虹，在基督教的教義中，代表錢錢已經到達天國，但一直無法如願，她形容自己當時每天都以淚洗面。

米可白今年加入民視8點檔演出，忙碌之餘還痛失愛犬。民視提供

結果不知情的好友阿諾突然傳了一張彩虹的照片給她，讓她感動淚崩，決定成為基督徒。爸媽雖然都是道教，但對米可白的選擇都沒有反對。米可白並透露，將錢錢的部分骨灰做成手鍊，但骨灰罈目前還放在家中玄關處，她希望將骨灰種成一盆植物，可能是七里香，準備殺青之後來進行。



回到原文

更多鏡報報導

李玉璽登記結婚後被爸媽帶出門！許允樂嘴甜改口了 親揭超美公園婚紗拍攝內幕

繼女饅頭媽將生四寶 「戲說一姐」陳小菁當9孫現成阿嬤！揭過年紅包驚人金額

葉全真斷開萬年緋聞陳昭榮爆有新歡 男友身份被起底！約會被認出慌張解散