米可白突入院動刀！曬自拍照切1部位「術後咳血塊」 最新病況曝光

記者蔡維歆／台北報導

米可白順利完成鼻疾手術。（圖／翻攝自米可白臉書）

藝人米可白2日在社群平台分享自己躺在病床的照片，宣布順利完成長期困擾她的鼻疾手術，引發各界關心。4日她也發文曬出自拍照，向外界報備自己的近況。

米可白透露目前正在休養中，對於術後的成果充滿盼望，感性地說自己非常「期待自在呼吸」的那一天到來，表示目前已經回家休養，整體狀況非常好。但術後的恢復過程仍有不少皮肉痛需要忍受。米可白坦言，因為手術過程中需要進行喉嚨插管，導致現在「喉嚨插管有些破皮」，連說話都有點吃力。更透露驚悚的術後生理反應，早上甚至「咳出一點點血塊。」為加速復原，她回家後昏睡補眠，並遵照醫囑持續冰敷，希望能慢慢消腫。

米可白發文談術後近況。（圖／翻攝自臉書）

而這次手術，母親清晨便與哥哥從鹿港搭高鐵北上，陪伴她進入手術室。手術結束準備返回時，母親抱著她低聲說：「我的乖寶寶，要照顧身體，不要擔心。我們默默去關懷那些孩子就好，不要在意別人怎麼說，你很好。」讓米可白一度表示，這是母親第一次稱她「乖寶寶」，讓她感到非常溫暖。

