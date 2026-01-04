米可白自爆2月將動刀！南下拍戲「壓力大到情緒耗盡」 親吐：昏睡兩天

記者王培驊／綜合報導

米可白戴上假瀏海拍照，被不少粉絲大讚看起來更年輕。（圖／翻攝自IG @mimi00419）

女星米可白一向樂於在社群分享工作與生活點滴，4日晚間她曬出一張近照，意外透露自己即將在2月初接受鼻部手術，也同步吐露近期拍戲後身心俱疲的真實狀態，引發粉絲關心。

米可白發文透露自己將在二月份做手術。（圖／翻攝自IG @mimi00419）

照片中，米可白頂著瀏海入鏡，氣色清新，她笑說這個瀏海相當「減齡」，瞬間看起來年輕了好幾歲，並透露其實是使用假髮片，幽默自嘲讓網友直呼可愛。不過看似輕鬆的外表下，她坦言日前南下客串一部戲劇，雖然戲份不多、僅拍攝兩集，卻連續兩天密集拍攝，每一場戲都需要高度情緒投入。

米可白透露，角色本身情緒層次相當沉重，拍攝過程中必須長時間維持專注，內心掙扎與情緒起伏極大，也讓她在片場變得異常安靜，幾乎不太與人交談。角色帶來的壓抑感一路延續，直到回到台北後，她才徹底放鬆，甚至一口氣昏睡了整整兩天。

她也趁著這段工作空檔，前往醫院諮詢鼻部手術，確定將於2月初動刀。米可白表示，1月會專心投入角色、體驗不同人生階段，等手術完成後，便會好好休養，讓身體與狀態重新歸零。貼文曝光後，湧入大批粉絲留言祝福，不少人稱讚她越來越年輕、瀏海造型相當討喜，也紛紛替她加油，祝福手術順利、早日康復。

