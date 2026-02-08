米可白術後竟突喊「後悔了」！親曝鼻息肉手術真實心聲

米可白完成鼻息肉與神經切除手術，罕吐「後悔」心聲。（圖／翻攝自 IG@mimi00419）

女星米可白（趙亦瑄）日前為解決長期困擾的鼻部問題，接受「鼻息肉與神經切除手術」，手術順利完成後，她也第一時間透過社群平台向粉絲報平安，曬出素顏躺在病床上的照片，只見鼻子貼著繃帶、神情略顯疲憊，仍露出堅強笑容，讓不少粉絲湧入留言替她加油打氣。相隔數日後，米可白於7日在社群再度發文，罕見吐露「後悔」心聲，引發外界關注。

不過，米可白這份後悔並非手術失敗，而是感嘆自己「太晚才動刀」，她在貼文中透露回診清理鼻腔內凝膠時的感受，直言：「我只想說 我後悔太晚手術，現在的鼻子就像一個人行駛高速公路，暢通無阻。」幽默形容術後的順暢呼吸狀態。

米可白分享術後回診狀況。（圖／翻攝自IG @mimi00419）

除了文字分享近況，米可白也同步曬出近照，只見她頭戴黑色棒球帽、身穿深色長袖上衣，坐在小吃店內對著鏡頭甜笑，雙手托腮露出好氣色。桌上擺著多道家常料理，包括清爽的涼拌菜與主食，整體畫面溫馨又生活感十足，與先前術後躺床的模樣形成對比，顯示恢復狀況良好。

事實上，米可白過去曾多次提及鼻部問題對生活與工作的影響。她透露因鼻肉肥厚，長期飽受頭痛與身體不適所苦，嚴重時甚至在拍戲期間連續三天大量流鼻血，狀況令人擔憂，經醫師詳細檢查後，確認鼻腔結構異常，建議進行手術治療，才終於一勞永逸解決多年困擾。

目前米可白術後恢復進度穩定，精神與氣色明顯回升，粉絲也紛紛留言祝福她早日完全康復，期待她以更健康的狀態重返螢光幕。

