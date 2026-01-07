米可白被載出車禍！造成心中極大陰影「全劇組幫忙」 遇貓遭路殺心碎

記者趙浩雲／台北報導

米可白。（圖／翻攝自米可白IG）

藝人米可白日前在嘉義拍攝戲劇跨年期間，因劇情需要必須騎乘機車入鏡，她坦言自己過去曾在被載時發生過車禍，至今對騎摩托車仍心存陰影，所幸劇組體諒她的恐懼，在收工後仍陪她練車到晚上9點，讓她直呼「是有愛的劇組」，相關經歷也在社群曝光，引發網友關注。

米可白透露，因為隔天就要拍攝騎車戲份，劇組特地在拍攝結束後陪她反覆練習，她也努力克服心理障礙，希望不要影響拍攝進度。她坦言，過去發生過交通事故的經驗，讓自己對摩托車一直「有點怕怕的」，但在大家的陪伴與鼓勵下，仍選擇勇敢面對。

米可白因為被載出過車禍所以有陰影。（圖／翻攝自臉書）

除了練車插曲，米可白也分享跨年前夕的一段暖心經歷。她表示道具組在路上發現一隻遭路殺的小貓，讓她當下心裡十分難受，於是獨自走進便利商店要了塑膠袋，騎著道具摩托車沿路尋找，希望能替小生命做最後的安置。過程中她不僅找不到小貓，還一度迷路，正當快要放棄時，卻看到七、八名學生蹲在路邊挖土，主動將小貓埋葬。

這一幕讓米可白感動不已，直言「原來有愛的人真的很多」，也為小貓送上祝福，願牠成為天使。她最後靠著手機導航回到飯店，隔天拍攝也順利完成。米可白感性表示，或許無法改變整個世界，但只要在某個瞬間為一個小生命伸出手，「願意停下來的人，就是這個世界的光」，並期盼大家都能成為那個有愛的人。

