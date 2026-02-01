米可白遭酸「蹭動物流量」撈過界！本人上陣「打臉1句」網挺翻

娛樂中心／曾郁雅報導

女星米可白從電視台大姐姐轉型挑戰戲劇圈，近年收穫多方好評，更加盟民視出演八點檔《好運來》吸引粉絲收看。除了螢光幕前表現亮眼，社群經營展現鄰家形象也受到網友歡迎，常分享與寵物互動的她，近日更公開點名苗栗縣長鍾東錦，希望能為犬舍相關議題提出一份力，沒想到卻因此遭受批評，被認為是看到「動物」有流量，就開始積極發文，對此米可白本人親自回應。

女星米可白因為替犬舍、野生動物與梅花鹿議題發聲，卻遭質疑是「看到動物有流量」才積極發文。（圖／翻攝自米可白@臉書）

為動物發聲卻被罵蹭熱度 米可白反擊1句

米可白常透過社群分享生活近況，今（1日）她發文提到自己日前為犬舍，甚至野生動物、梅花鹿相關議題公開發聲的舉動，竟引發部分人士不滿。她解釋，自己看到有人說她「看到『動物』有流量，就開始積極發文」，讓米可白忍不住認真思考這段批評，並回應：「我認真想了一下～如果你要攻擊我，請至少找一個更合適的理由。」尤其看到有人點名「你只愛犬貓，不要來關心梅花鹿，你撈過界了」，但米可白認為自己關注梅花鹿的初衷是因為「生命本來就沒有貴賤之分」。她更進一步質疑這樣的批評觀點：「動物中了山豬吊、捕獸夾、圍網而受傷、死亡，難道還要先分清楚他是什麼動物，才值得被心疼嗎？」

米可白遭酸「蹭動物流量」撈過界！本人親上陣「打臉1句」網挺翻：你很棒

米可白指出生命沒有貴賤之分，不該因動物種類不同而決定是否值得被心疼。（圖／翻攝自米可白@臉書）

重申自己「收入來自拍戲」不靠流量賺錢也不需要任何選票

米可白解釋，自己知道身分是演員，收入來自拍戲，也澄清自己「沒有募款救犬貓」、「不需要靠流量賺錢」、「不需要申請政府補助」、「不需要任何選票」。為了動物發聲，從來都只是單純想替這些孩子說話。對於網路酸言酸語，遭受各社團攻擊、謾罵，「說我是『瘋婆子』、『爛東西』，我也只能說一句：辛苦你們了。」

米可白遭酸「蹭動物流量」撈過界！本人親上陣「打臉1句」網挺翻：你很棒

米可白也澄清自己不募款、不靠流量賺錢、不申請補助，更不為選票發聲，只是單純替動物說話。（圖／翻攝自米可白@臉書）





堅持「會繼續站在孩子的角度說話」心疼生命無法自己選擇出生

面對外界不同的批評指教，米可白仍堅定自己的立場：「我會繼續站在孩子的角度說話，不選邊、不對立。」她點出真正該被檢視的，從來不是哪一種動物，而是制度的管理失能，以及人類所做出的選擇。米可白心疼任何生命，因為它們無法選擇自己的出生，也無法決定自己是否會被貼上「問題」的標籤，並許願：「願這個世界，能對生命多一點理解，多一點良善。」





米可白遭酸「蹭動物流量」撈過界！本人親上陣「打臉1句」網挺翻：你很棒

面對網路謾罵與攻擊，米可白仍堅持不選邊、不對立，認為真正該被檢視的是制度管理失能與人類的選擇。（圖／翻攝自米可白@臉書）

網友讚「謝謝米可白」狂挺公眾人物為弱勢毛孩發聲

抒發完心情後，米可白也在貼文最後提到最令自己緊張的一件事：「我明天要去開刀了，小小緊張。」讓破千名網友湧入留言關心：「無愧於心就好，不需理會別人的酸言酸語，照顧好自己，祝平安健康。」、「你很棒了～勇敢為毛孩子發聲，祝早日康復」、「慈悲為懷！任何生命都須被尊重，謝謝為動物們發聲！」、「感謝您身為公眾人物，卻無畏懼，願意為弱勢毛孩發聲，祝福一切順利，早日康復」、「謝謝米可白」。





原文出處：米可白遭酸「蹭動物流量」撈過界！本人親上陣「打臉1句」網挺翻：你很棒

