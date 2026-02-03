米可白開刀住院放閃！母親溫暖擁抱 孫綻親手幫穿襪「男友力爆棚」

米可白透露母親從鹿港北上陪同開刀，男友孫綻貼心現身醫院照顧，陪伴米可白度過術後恢復期。（圖／翻攝自臉書，米可白、IG，mimi00419）

女星米可白近期接受「鼻息肉與神經切除」手術，暫時停下工作腳步專心休養。在住院期間，她不僅獲得家人從遠地北上的陪伴，也感受到男友孫綻無微不至的照料。她在社群平台分享住院期間的心情點滴，罕見曬出男友親自為她穿襪子的畫面，流露穩定感情中的暖意。

米可白罕見分享男友情感一面，展現彼此穩定又細膩的相處。（圖／翻攝自IG，mimi00419）

手術當天，米可白的母親與哥哥從彰化鹿港搭高鐵北上，清晨即抵達醫院陪伴。她提到，母親平時鮮少表露情感，這次在準備返回南部前，竟主動擁抱她，還輕聲叮嚀：「我的乖寶寶，要照顧身體，不要擔心。我們默默去關心那些孩子就好，不用在意別人說什麼，你很好。」這突如其來的擁抱與話語，讓她感動不已，直呼「很溫暖」。

談及母親的支持，她表示，無論自己人生做出何種決定，媽媽總是默默站在背後支持，也時常提醒她懷抱感恩、以愛對待世界。她更坦言，自己最大的願望就是媽媽能健康快樂，而她也希望自己是母親最引以為傲的孩子。

除家人的溫情外，男友孫綻在她住院期間也一路陪伴。擔心她因點滴不便活動，便主動為她穿上襪子。這看似日常的小舉動，卻在特殊時刻展現出格外細膩的關懷，令她相當感動。

米可白也罕見公開這段溫馨互動，顯示兩人感情穩定而深厚。目前她仍在恢復中，貼文也引來不少粉絲留言加油打氣，祝她早日康復、早日重返螢光幕前。

米可白透露母親從鹿港北上陪同開刀，罕見擁抱讓她感動落淚。（圖／翻攝自臉書，米可白）

