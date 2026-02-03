米可白開刀切除神經！男友孫綻「貼心1舉動」暖炸

米可白分享手術成功好消息。（圖／翻攝自米可白臉書）





米可白（趙亦瑄）日前在社群分享，八點檔殺青後計劃要開刀解決每天頭痛的困擾：「接下來要準備2月初的鼻息肉與神經切除手術」；昨（2）日她順利完成手術，曬出親友們探病的合照，跟大家報平安之餘，也悄悄放閃男友孫綻的貼心照護，閃瞎一票網友。

親友們到院探視米可白。（圖／翻攝自米可白Instagram）

米可白昨日在社群發文感謝媽媽黃玲玲，一大早就和哥哥從鹿港搭高鐵北上陪她開刀：「一路陪我進手術室、等我開完刀。剛剛要回鹿港時，她突然抱著我，小聲地說『我的乖寶寶，要照顧身體，不要擔心。我們默默去關懷那些孩子就好，不要在意別人怎麼說，你很好。』」

男友孫綻幫穿襪子好貼心。（圖／翻攝自米可白Instagram）

除了家人們的陪伴，米可白的經紀公司同事們也到醫院探病，她感性喊道：「謝謝我們公司，從開刀到我修護一直陪著我，好溫暖，謝謝大美女的御守。」另外，男友孫綻也在一旁貼心幫忙穿襪子，她甜蜜的說：「恐龍先生，天冷冷的怕我打針手不舒服，獲得穿襪襪。」



