米可白開刀男友孫綻貼心相陪 媽媽「反差舉動」超溫暖

米可白開刀男友孫綻相陪，媽媽反差舉動超溫暖。（圖／羅永銘攝）

女星米可白（趙亦瑄）先前透露，2月將進行「鼻息肉與神經切除手術」，以治療鼻部問題。她曾因鼻肉肥厚每天頭痛、身體不適，結果檢查發現有「鼻中隔彎曲」的狀況，建議以3項手術改善。如今她正式接受治療，家人、男友都到醫院探望。

米可白2日在社群分享手術後近況，只見她身穿醫院衣服與友人合照，鼻子貼著一塊棉紗布，臉上掛著燦爛笑容，看起來恢復得還不錯。而且頂著接近平頭髮型的男友孫綻，也貼心陪在一旁，讓她暖心直呼：「恐龍先生天冷冷的，怕我打針手不舒服，獲得（幫忙）穿襪襪」，還附上3個愛心符號，小倆口互動十分幸福。

米可白放閃孫綻甜蜜陪伴。（圖／IG@mimi00419）

另外，米可白的媽媽、哥哥遠從彰化北上陪伴，一路從進手術室等到結束，由於她上次摔車，媽媽第一時間先關心腳踏車有沒有壞，想不到媽媽在返程前，竟抱著她輕聲說：「我的乖寶寶，要照顧身體，不要擔心。我們默默去關懷那些孩子就好，不要在意別人怎麼說，你很好。」米可白則驚訝道：「這是我媽媽第一次叫我『乖寶寶』。我們家很傳統，愛與關心很少說出口，但那一刻，真的很溫暖。」

米可白便回憶，過去不管做什麼決定，媽媽總是一句話支持她：「我支持你所做的一切，但不要累壞自己」，也教導她要盡所能幫助萬物，抱著感恩的心，去包容、去愛這個世界，「我人生最大的願望，就是希望我媽媽健康、快樂。而我這麼努力，就是希望能成為她最驕傲的孩子」。貼文一出，感動不少網友，也紛紛祝福她早日康復。

