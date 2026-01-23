米可白雨天摔車受傷 媽媽第一句竟問車有沒有壞

米可白雨天騎腳踏車受傷，媽媽回應很生動。（翻攝臉書）

女星米可白昨（22日）在社群平台分享自己雨天騎腳踏車意外摔車的經歷，還曬出腿部擦傷照，提醒大家小心，「下雨天真的不宜出門，更不適合騎腳踏車（本人已親身示範飛出去一次」，而她原想向媽媽討拍，沒想到媽媽第一句關心的竟是「車有沒有壞」，讓她哭笑不得，而媽媽更頗有喜感回米可白「誰飛出去啊？也太會飛了吧？這個飛毛腿一看就知道是妳的。」

米可白表示，當天冒雨外出騎車，一時不慎整個人直接「飛出去」，所幸僅有皮外傷，並無大礙。她笑，下雨天不僅不適合出門，更不適合騎腳踏車，並說自己開始懷疑母親真正關心的不是她的傷勢，而是腳踏車的安危。更說「人可以飛 、車不能壞」「媽媽的重點永遠很精準」，爆笑呈現母女互動。

