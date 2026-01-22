米可白雨天騎車「飛出去」傳傷照討拍 媽媽1句話神歪樓
藝人米可白（趙亦瑄） 近年轉戰戲劇圈表現亮眼，憑藉自然不做作的演技與親切形象，累積不少觀眾緣。私下她也經常透過社群平台分享生活點滴，毫無明星架子的真性情，深受粉絲喜愛，今（22日）她就在臉書曝光一段與媽媽的對話截圖，原本想向媽媽「討拍」，卻意外被對方一句話神歪樓。
米可白透露，自己在下雨天外出時不慎發生意外，「騎腳踏車飛出去」，腿部、手部因此出現明顯擦傷。她第一時間拍下腿部傷勢照片傳給媽媽報平安，沒想到媽媽看到後的第一個反應竟不是關心傷勢，而是冷靜詢問：「誰飛出去呀？也太會飛了吧？」
這段母女對話讓米可白忍不住笑說，自己嚴重懷疑媽媽真正關心的重點根本不是她本人，而是腳踏車的安危。她也幽默在貼文中寫下：「下雨天真的不宜出門，更不適合騎腳踏車（本人已親身示範飛出去一次），我嚴重懷疑黃玲玲小姐，她真正關心的不是我有沒有受傷，而是『車有沒有壞？』」，米可白也報平安說自己只有皮外傷，狀況無大礙，要粉絲別擔心。
米可白最後也不忘替事件下總結，自嘲寫下：「#雨天請乖乖在家 #媽媽的重點永遠很精準 #人可以飛 #車不能壞」。貼文一出立刻引發網友關注，不少人貼心提醒她雨天外出務必注意安全：「哎呦～要小心啊！」、「保重早日康復」、「注意安全呀」、「看了就覺得很痛～呼呼，騎車小心」。
