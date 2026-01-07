米可白騎車有陰影原因曝！拍戲遇「路殺」心碎發聲

娛樂中心／楊佩怡報導

女星米可白以鄰家性格、甜美外貌吸引許多粉絲關注，從兒童台出道，近年在八點檔戲劇中有亮眼表現，細膩演技深受觀眾喜愛。同時米可白是演藝圈出了名愛狗愛貓人士，經常在社群分享與寵物的互動點滴，不僅多次為浪浪發聲、砸錢建狗舍，也領養了多隻可愛米克斯。7日她在臉書發文透露，跨年當天在拍攝時，由於有騎摩托車的戲，所以劇組收工後還陪她練車，然而她也透露過去因「這原因」，導致她對騎車有陰影、會害怕，但劇組人員仍給予她支持、陪她練習，讓他忍不住大讚：「有愛的劇組、有愛的你們」。

廣告 廣告





米可白騎車「曾出車禍」釀巨大陰影！拍戲遇「貓遭路殺」心碎發聲：好好當天使

米可白透露過去因被載時發生過車禍，因此對於騎車一直都有陰影，心理會害怕。（圖／翻攝自米可白臉書）

米可白7日在臉書發文表示，跨年當天在嘉義拍戲，因為隔天有騎摩托車的戲，劇組在收工後晚上9點還陪她一起練車。但她坦言之前因為被載時發生過車禍，所以到現在對摩托車還是有點怕怕的，因此她很感謝劇組的陪伴，並直呼「有愛的劇組、有愛的你們」。另外，米可白透露當天劇組說在路上看到一隻小貓被路殺；米可白聽聞頓時心裡酸酸的，「今年最後一天，那個孩子也太可憐了」，於是她走到便利商店要了2個塑膠袋，騎著道具摩托車沿路找小貓，心裡一直想著：「孩子就讓我幫幫你吧」。

米可白騎車「曾出車禍」釀巨大陰影！拍戲遇「貓遭路殺」心碎發聲：好好當天使

米可白透露，她看見7、8名學生主動處理被路殺的貓咪，那個場面讓她頓時感到心裡暖暖的。（圖／翻攝自米可白臉書）

不過，米可白找了好久都找不到，正當她快要放棄時，自己居然還大迷路了，但抬頭望向遠方，看到有七、八個學生蹲在路邊挖土。學生們說：「這貓咪被路殺了，我們想把牠埋起來」。那一瞬間讓米可白的心暖暖，她直言：「原來有愛的人，真的好多。孩子，願你好好當個天使」。

經過這件事情，米可白感嘆，也許我們無法改變整個世界，但我們可以在某一個瞬間，為一個小生命伸出手。「不管是一隻動物、一個陌生人或是一份微小的善意，那個願意停下腳步的人，就是這個世界的光。願我們都能成為那個有愛的人，在別人最需要的時候，勇敢地伸出援手」。





原文出處：米可白騎車「曾出車禍」釀巨大陰影！拍戲遇「貓遭路殺」心碎發聲：好好當天使

更多民視新聞報導

命理師元旦抽國運籤！抽中「下下籤」遭網酸爆

26歲美女警察「撞臉楊紫」！無濾鏡神級美貌曝光

短今趴床超兇狠！「大雪球緊貼榻榻米」畫面超震撼

