米可白驚傳車禍「整個人飛出去」 傷勢照片曝光悲喊：下雨天不宜出門

米可白。（圖／翻攝自米可白IG）

女星米可白今（22）日在社群平台分享自己雨天騎腳踏車不慎摔車的經歷，曬出腿部擦傷照與與媽媽的對話截圖，自嘲「本人已親身示範飛出去一次」，原本想向媽媽討拍，沒想到對方第一句關心的竟是「車有沒有壞」，讓她哭笑不得，也意外笑翻網友。

米可白透露，當天因下雨仍外出騎腳踏車，結果一個不慎直接摔飛，所幸僅是皮外傷，並無大礙。她幽默寫下：「下雨天真的不宜出門，更不適合騎腳踏車，我嚴重懷疑黃玲玲小姐，她真正關心的不是我有沒有受傷，而是『車有沒有壞？』。」貼文最後還自嘲標註「#人可以飛 #車不能壞」。

米可白表示今天騎腳踏車竟然摔飛。（圖／翻攝自臉書）

從她分享的對話截圖可見，媽媽看到照片後先是驚呼「誰飛出去呀？也太會飛了吧」，接著還笑說「這個飛毛腿一看就知道是妳的」，完全沒有走溫馨路線，讓米可白忍不住再度補刀笑稱：「媽媽的重點永遠很精準。」

儘管摔車插曲讓人心驚，米可白也不忘安撫粉絲表示自己僅是皮外傷，「沒事」，並提醒大家雨天務必注意安全，最好乖乖待在家。貼文曝光後，粉絲紛紛留言關心傷勢，也被她與媽媽的互動逗樂，直呼「媽媽太真實」、「果然是親生的」、「人平安就好，車也要平安」。

