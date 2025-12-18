米可白鬆口與孫綻「結婚」計畫！笑認：他比較愛我

米可白盛裝出席《好運來》殺青宴。（民視提供）

米可白17日晚間出席民視8點檔《好運來》殺青宴，透露戲一殺青不得閒，馬上有另一個工作，要投入另一部戲。對於演藝圈近日結婚、生子喜訊不少，她笑說「滿恭喜的」，至於跟穩定交往中的男友孫綻，她直言「還沒有喜訊」，確實有結婚想法但要慢慢的，目前都先以工作為主。

米可白坦言兩人一直都有結婚想法，至於是否會突然去登記結婚？她笑回：「我經紀人會嚇死！」透露兩人現在相處上感覺很好，每個人規劃不一樣，快40歲的她，沒有設定，目前對方也沒有正式求婚。是否會害怕再踏入婚姻？「可能有一點點，前陣子經紀人結婚，我也嚮往這件事，但要深思熟慮再做這件事，要想得很清楚」，如果有好消息會通知大家。

廣告 廣告

米可白、孫綻有結婚的共識，但現階段以工作為主。（圖／翻攝自mimi00419 IG）

至於和孫綻「誰比較愛對方」，她笑回：「應該是他吧！」孫綻今年過年期間有陪她回鹿港賣餅，她即將到來的新年也一定會回家賣餅，孫綻雖然也會回家陪家人，但應該也會去她家幫忙。

米可白前陣子正式受洗成為基督徒，坦言現在每週都會去教會，「不是因為愛情，是因為錢錢（已故愛犬）。因為我阿姨的狗狗也離開，阿姨看到彩虹，她說這代表狗狗過得好，我跟主說可不可以讓我看到彩虹，因為錢錢走了後我每天一直哭，我希望讓我知道錢錢過得很好、牠到了天國有開開心心吃飯。結果我隔天遇到阿諾聊天，工作結束就看到她就發彩虹的照片，她說一上天橋看到彩虹照片，就想到拍給我」。

米可白盛裝出席《好運來》殺青宴。（民視提供）

她謝謝孫綻這段期間一路都陪著她，「滿貼心的」，爸媽也知道她受洗，媽媽尊重她，爸爸也沒多說什麼，錢錢7月離開後，骨灰至今還擺在她家裡玄關，「我不忌諱，想買類似七里香盆栽一起種，但還沒找到適合的盆栽」，她說雖然沒夢到錢錢，但很棒的事是，她之前有跟錢錢說要在她懷裡離開，「就在我餵牠最後一口飯、洗澡吹身體後，牠躺在我懷裡離開，我當下真的嚇哭」。

丁力騏、米可白、藍葦華、勇兔、程雅晨17日出席民視《好運來》殺青宴。（民視提供）

事實上，米可白先前接受本報專訪時，就透露跟孫綻是以結婚為前提交往，「結婚還是會想，但至少要等《好運來》告一段落再說」，是否生小孩也要等殺青後再來認真想想。米可白表示，已經凍卵8顆，為孕事做好準備；假設有天當上媽媽，米可白認為自己的個性像小孩，有可能是慈母。

米可白也提到，爸媽的態度很開明，不會催促結婚，「他們覺得我開心快樂就好，我媽媽只希望我不要太累，提醒我要有多一點自己的時間」。

更多中時新聞網報導

NBA》柯瑞回歸轟39分 勇士仍遭狼咬

汽車隔熱紙透光率 合規才能領牌

最幸運新人 帕拉斯忍懼高登機翼開唱