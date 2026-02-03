米可白「病床照曝光」！母北上陪伴「1句話」暖哭她

娛樂中心／張予柔報導



女星米可白從兒童台出道，近年在八點檔戲劇中有亮眼表現，細膩演技深受觀眾喜愛。她昨（2）日在社群平台曬出自己躺在病床上的照片，親自向粉絲報平安，透露長期困擾她的鼻部疾病已順利完成手術，引發各界關心。





米可白分享自己術後雖仍在恢復期，但精神狀態不錯，氣色看來相當穩定，同時感謝醫療團隊、公司與男友孫綻一路陪伴。（圖／翻攝自IG＠mimi00419）

從米可白在限時動態中可見，她鼻子貼著紗布，雖仍在恢復期，但精神狀態不錯，氣色看來相當穩定，也讓不少關心她近況的網友鬆了一口氣。米可白坦言，這次手術過程比想像中溫暖，除了醫療團隊的專業照護，身邊更有許多重要的人一路陪伴，讓她感受到滿滿支持與關懷，「謝謝我們公司從開刀到我修護一直陪著我，好溫暖」。此外，米可白的男友孫綻同樣全程相伴，低調卻貼心的舉動，也讓病房氛圍多了幾分安心與踏實。

米可白分享母親清晨北上全程陪伴手術的細節，臨別前一句「乖寶寶」溫暖叮嚀，也被視為對她近期遭網路攻擊的最強後盾。（圖／翻攝自IG＠mimi00419）

貼文中最讓人動容的，莫過於米可白對母親的深情告白。她特別點名感謝母親「黃玲玲小姐」，並回憶過往趣事，笑說自己曾經摔車，母親第一時間關心的竟是腳踏車有沒有壞，而不是她的傷勢，讓她至今想起仍哭笑不得。這次動刀，母親清晨便和哥哥從鹿港搭高鐵北上，陪她進入手術室，直到手術結束才放心返程。臨走前，母親抱著她輕聲叮嚀「我的乖寶寶，要照顧身體，不要擔心，我們默默去關懷那些孩子就好，不要在意別人怎麼說，你很好」。事實上，母親的這番話，也被外界解讀為回應米可白日前因關心小動物而遭受的網路攻擊，有部分網友以偏激言詞批評她「瘋婆子」、「爛東西」，甚至指她是在「蹭流量」。







