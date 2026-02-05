米可白「鼻子纏紗布」手術照曝光！驚吐「咳血」現況 媽媽突擁抱告白藏洋蔥

米可白分享手術後狀況。翻攝臉書

39歲的米可白長期飽受鼻子過敏所苦，鼻肉肥厚導致經常頭痛，甚至常流鼻血，決定接受鼻息肉與神經切除手術，也在社群上發文曝現況：「鼻息肉與神經切除手術後，期待自在呼吸。」現已回家休養，恢復狀況良好。

米可白分享，因手術要喉嚨插管，有些破皮，「說話有點吃力，早上咳出一點點血塊，但沒有太多不適。昨天回家後昏睡了好久，現在持續冰敷，希望能慢慢消腫。現在先用嘴巴呼吸，怕會出血。」而男友孫綻也陪同在旁，還貼心幫她穿襪子。

媽媽北上陪伴 暖喊：我的乖寶寶

米可白（左）感動媽媽特地北上陪住院。翻攝臉書

媽媽特地從鹿港到台北陪伴手術，米可白分享，媽媽回鹿港前，突然抱住她，並說：「我的乖寶寶，要照顧身體，不要擔心。我們默默去關懷那些孩子就好，不要在意別人怎麼說，你很好。」讓她相當感動，表示：「這是我媽媽第一次叫我『乖寶寶』。我們家很傳統，愛與關心很少說出口，但那一刻，真的很溫暖。」

米可白因為關心動物的發文，引來酸民攻擊，她也因媽媽的鼓勵，感嘆：「也是她從小教我：也許我們沒有別人富裕，能做的有限…但要盡力去幫助每一個動物、每一個人。抱著感恩的心，去包容、去愛這個世界。我人生最大的願望，就是希望我媽媽健康、快樂。而我這麼努力，就是希望能成為她最驕傲的孩子。」



