米可白「1器官出事」流鼻血又頭痛！一查驚見「要動3手術」

娛樂中心／周希雯報導

米可白近年轉戰戲劇圈表現亮眼，從兒童台「葡萄姐姐」搖身一變成為金鐘女配，在民視八點檔大戲《好運來》更是多次展現精湛演技，深受大批觀眾喜愛。不過，近期她數次傳出身體出狀況，8月才狂流鼻血3天、就醫後發現是鼻內有傷痕；今（22日）又透露，被醫師建議做3手術，但因費用不便宜令她有些猶豫。

米可白飽受鼻疾困擾多時，近期因鼻肉肥厚導致每天頭痛不舒服，決定就醫尋求協助；經詳細檢查才發現，她還有「鼻中隔彎曲」狀況，醫師評估後建議她動刀3項目，包括鼻中隔成型手術、下鼻甲成型手術、後鼻神經燒灼手術。米可白感嘆，雖然如今微創手術傷口小、無需住院很方便，不過3個項目做完後必須休息1週，也坦言費用「高出我預算」。

廣告 廣告

米可白「1器官出事」狂流鼻血、頭痛！醫建議「一次動3手術」她猶豫了…

米可白被醫師建議進行3項手術。（圖／翻攝「mimi00419」IG）

事實上，米可白早在8月就透露，預計在年底進行鼻息肉手術。某天她拍戲到一半時突然流鼻血，嚇得劇組工作人員、其他演員急找衛生紙，連導演都前來關心，「我也被突然的狀況嚇死」，沒想到收工回家後擤鼻涕時又流血，而且一流就是連續3天。對此，米可白意識到不是偶發事件，「我需要降火氣，喝椰子水，找個時間去檢查」。

米可白「1器官出事」狂流鼻血、頭痛！醫建議「一次動3手術」她猶豫了…

米可白8月曾透露，拍戲到一半突然流鼻血。（圖／翻攝「mimi00419」IG）

對此，米可白趁著工作空擋、前往就醫，結果檢查後被醫師告知「鼻子裡面有2刀劃痕」，她猜測應該是用洗鼻子噴霧時不慎受傷；為求慎重也拍了頭顱X光檢查，並安排回診看報告。米可白當時無奈說，由於過敏加重打噴嚏的情況，她在診間只是待了幾分鐘、就打了20幾個噴嚏，連醫師也一度驚訝表示，「小姐，妳也太嚴重！」

原文出處：米可白「1器官出事」狂流鼻血、頭痛！醫建議「一次動3手術」她猶豫了…

更多民視新聞報導

張文IG、X帳號疑被挖出！詭異現況全場喊扯：好縝密的計畫

張文遭瘋傳是「第五縱隊」中共指派！國安局點名2機關：掌握中

中國又嗆聲：撤回「台灣有事」！日本防相「帥回1句」網嗨翻

