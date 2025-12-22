米可白1器官出問題！醫診斷後建議「一次動3手術」卡關原因全說了

娛樂中心／蔡佩伶報導



女星米可白過去以兒童台姐姐身分出道，後來轉戰戲劇圈榮獲金鐘獎肯定，近來在八點檔同樣有亮眼表現。今（22日）米可白發文提到去諮詢鼻子方面的問題，最終被醫生判斷要動3手術。

米可白透露因為鼻肉肥厚，導致她產生頭痛等不舒服症狀，另外還有鼻中膈彎曲的問題，而經過醫生檢查評估後，建議做3項手術，包括鼻中膈成型手術、下鼻甲成型手術、後鼻神經燒灼手術。

不過米可白透露微創手術雖然傷口比較小，且只要休息1週無需住院，對於米可白來說很方便，但米可白坦言微創費用「高出我預算」，因此目前還尚未完成手術。

