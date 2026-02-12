米哈遊跨國提告《原神》、《崩鐵》知名洩密者「妮可少女」稱他煽動玩家違反保密協議

米哈遊的海外營運公司 Cognosphere 提告《原神》、《崩壞：星穹鐵道》粉絲維基網站「玉衡杯」以及其站長周建諾（暱稱「妮可少女」、「HomDGCat」），指控他長期且縝密地「竊取並散播」官方尚未公開的《原神》與《崩壞：星穹鐵道》內容與活動資訊。

遊戲角落合成 圖／玉衡杯

「玉衡杯」網站因清楚收錄大量角色指南、教學，在《原神》、《崩壞：星穹鐵道》玩家社群之間頗受歡迎。 圖／網站「玉衡杯」截圖

「玉衡杯」收錄極大量《原神》、《崩壞：星穹鐵道》資料，在核心玩家社群頗有名氣。HomDGCat 將此網站定位為「為玩家高效率提供資料」的平台，但由於長期收錄官方未公開資訊（俗稱「內鬼」），米哈遊指控該站已成為「充斥侵權與非法洩漏內容的大型資料庫」。

廣告 廣告

根據提交至美國喬治亞州法院的文件顯示，米哈遊聲稱 HomDGCat 透過「煽動參與官方測試計畫的玩家違反保密協議」，藉此取得數以千計、甚至上萬筆內容。

undefined

undefined

undefined

undefined

即便部份屬於公開資料，米哈遊也認為該站使用了受版權保護的美術素材，還提供可閱讀、搜尋《原神》、《崩壞：星穹鐵道》的全部文本與對話，米哈遊也將此行為視為違法。

undefined

米哈遊表示，這些洩漏內容不但削弱玩家的期待與熱情，也讓競爭對手提前掌握未公開資訊，同時侵害公司版權。他們先前已多次向玉衡杯發出 DMCA 下架通知，並在去年 12 月寄出存證信函要求停止侵權。HomDGCat 雖回覆並同意部分要求，但並未全面配合。

律師指出：「HomDGCat 並未同意停止違法的資料挖掘行為，也未承諾不再向測試人員索取測試檔案，而玉衡杯網站上的大部分內容仍然可供瀏覽。」

米哈遊已向法院申請關閉玉衡杯網站以及 HomDGCat 社群帳號，並要求賠償商業機密侵害、版權侵權、規避技術保護措施、違反合約與干擾合約關係等造成的損失。

而今年 1 月，HomDGCat 在通訊軟體 Telegram 表示因「現實中發生的一些事」而將把頻道交由他人管理，同月，玉衡杯網站也更新聲明，表示「未來只會更新已正式上線的遊戲資料」。

【看原文連結】

更多遊戲角落文章