米哈遊3A新作《Varsapura》無預警曝光31分鐘預告！畫風大變 還兼徵人廣告？

米哈遊今（21）日無預警公開一款新的 3A 大作《Varsapura》 31 分鐘實機遊戲預告，展示不同場景與戰鬥畫面，而沒想到最後還塞了一個徵人廣告，邀請強者們加入打造遊戲。

米哈遊3A新作實機遊戲畫面曝光（圖源：Varsapura）

《Varsapura》的實機預告以 RTX 4090 錄製，遊戲採用 UE5 引擎打造，主打「寫實風都市、心理懸疑敘事」。本作由《原神》製作人帶隊開發，目前約在開發期中段，要 2027 年後才會發售。而在預告最後也變成徵人廣告，招募包含程式設計、遊戲設計、美術、行銷、管理等多個職位。

遊戲預計會導入 AI 協作，例如 NPC 會由 AI 生成對話，增加互動性，行為也會有 AI 模擬，讓玩家的選擇可以影響到劇情分支等。

而這次的畫面與米哈遊過去作品多為二次元風格相比更為真實，讓不少玩家也相當驚訝：「居然是這種風格」、「這建模可以耶」、「這手機跑得動嗎？」、「臉有點恐怖谷」、「不知道是不是單機」。