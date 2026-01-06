米基洛克否認接受募款房租 傻眼「我才不會跟粉絲討錢」

好萊塢男星米基洛克（Mickey Rourke）近來傳出積欠房租，可能被趕出住處，流落街頭，友人為他開設募款活動，希望能幫助他度過難關，引起討論。沒想到他本人現在出面澄清，自己根本不知道這回事，也強調絕對不會要求粉絲施捨。

米基洛克發布影片，只見他抱著愛犬表示：「有人幫我搞了個類似基金或募款的東西要人捐錢，搞得像慈善救濟一樣，那不是我好嗎？如果我真的缺錢，我才不會去要什麼慈善捐助。」對於這件事感到沮喪和困惑，「不管這件事是誰做的，我不知道他們為什麼要這麼做，我不理解。」

米基洛克強調絕不會接受施捨。（圖／路透社）

最後米基洛克說：「這確實很丟臉，但我相信我會像面對其它事情一樣，挺過這件事的。」「幫助米基洛克留在他的家（Help Mickey Rourke Stay in His Home）」的GoFundMe募款是由自稱為經紀團隊人員Liya-Joelle Jones所發起，目前已經達標十萬美元，但米基洛克喊話粉絲和捐款者不要捐錢，「如果你捐了錢，就把錢要回來。」接下來他會跟律師討論，「我討厭跟他講話，但我愛他，我會去談談把這件事查個水落石出。」

米基洛克也談到自己的財務狀況的確不佳，因為疫情和編劇罷工讓他損失慘重，但絕對不會像陌生人或粉絲討錢，「我不需要任何人的錢，也不會用這種方式解決問題，我自尊心太強了。」為避免粉絲擔心，他強調「我對所擁有的感到非常感激」，並保證他有地方住也沒有餓肚子。

米基洛克募款頁面顯示暫停，金額也已經達標。（圖／翻攝自GoFundMe）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導