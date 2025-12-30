米塔義廚、彌生軒檢出腸桿菌科超標 遭罰3萬元

衛福部食藥署今（30）日公布「114年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案執行結果」。（圖：食藥署臉書）

衛福部食藥署今（30）日公布「114年公共運輸場站及周邊賣場附設餐飲業稽查專案執行結果」，基隆港附近的米塔義廚自製飲品「泰式奶茶」、台北車站的彌生軒自製飲品「宇治玉露抹茶（去冰）」均檢出腸桿菌科超標，遭地方衛生局開罰3萬元，台北市士林區的牛有廖的豆腐驗出不得檢出的防腐劑，花蓮迷途鯨魚則因存放逾期紅椒粉，遭地方衛生局開罰。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，食藥署今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運輸場站內部及周邊（非百貨公司之綜合商品零售業）附設餐飲場所，共查核129家，其中1家業者查獲貯存逾有效日期食品原料，1件豆製品檢出防腐劑不合格，2件自製飲品複抽驗仍檢出腸桿菌科不合格。

腸桿菌科不合格業者方面，台北車站的彌生軒自製飲品「宇治玉露抹茶（去冰）」第一次抽驗檢出腸桿菌科每毫升35CFU，超出標準每毫升10CFU，複抽驗仍不合格，因此經台北市衛生局依據「食安法」開罰3萬元；另基隆港附近的米塔義廚自製飲品「泰式奶茶」檢出腸桿菌科每毫升700CFU，經複抽驗仍不合格，基隆市政府依據食安法開罰3萬元。

台北市士林區的牛有廖供應的豆腐，驗出不得檢出的防腐劑苯甲酸每公斤0.52克，由於業者無法提供確切來源，妨礙源頭查核，經台北市衛生局依據「食安法」開罰3萬元。

花蓮志學火車站附近的餐廳「迷途鯨魚」，經衛生人員9月1日前往稽查，查獲儲存有效期限為今年3月21日的「匈牙利紅椒粉」1包，且已開封，花蓮縣政府依據「食安法」開罰6萬元。