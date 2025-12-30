「米塔、彌生軒」中鏢！腸桿菌超標挨罰 車站周邊4家餐廳食安出包

記者鄭玉如／台北報導

花蓮縣志學車站附近的力錡餐館「迷途鯨魚」，查獲存放逾期原料「匈牙利紅椒粉」，遭地方衛生局開罰6萬元。（圖／食藥署提供）

為了提升公共運輸場站內部及周邊餐飲的衛生安全，食品藥物管理署（下稱食藥署）聯合各地方政府衛生局進行稽查，本次共查核129家，其中4家業者不符規定，包括米塔義廚旗下的「泰舍基隆店」、「彌生軒微風車站店」、百馥餐飲店「牛有廖」、力錡餐館「迷途鯨魚」。

食藥署自114年9月至10月聯合各地方政府衛生局稽查公共運輸場站內部及周邊（非百貨公司之綜合商品零售業）附設餐飲場所，查獲1家業者貯存逾有效日期食品原料。另外，抽驗272件成品及食材，1件豆製品檢出防腐劑不合格，2件自製飲品複抽驗仍檢出腸桿菌科不合格，違規業者及產品均由轄管衛生局依食品安全衛生管理法（下稱食安法）處辦，總計裁處新臺幣（以下同）15萬元整。

食藥署表示，不合格店家包括米塔義廚旗下「泰舍（基隆店）」的泰式奶茶，檢出腸桿菌科700CFU/mL，超出標準10CFU/mL，由於複抽不合格，遭裁處3萬元；「彌生軒（微風車站店）」的宇治玉露抹茶-去冰腸桿菌科35CFU/mL，同樣超出標準且複抽不合格，遭裁罰3萬元。

另外，位於台北市士林區「牛有廖」的豆腐檢出不得檢出的防腐劑苯甲酸0.52g／kg，其來源商無法提供確切來源，妨礙源頭查核，來源廠商遭罰3萬元；花蓮縣志學車站附近的力錡餐館「迷途鯨魚」查獲存放逾期原料「匈牙利紅椒粉」，遭地方衛生局開罰6萬元。衛生機關將持續加強餐飲業者的監督管理，以維護國人飲食安全。

食藥署呼籲食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，如有違反GHP規定，經限期改正而屆期不改正或貯存逾有效日期食品，違反食安法第8條或第15條規定，分依同法第44條第1項第1款或第2款處6萬元至2億元罰鍰；另食品製備流程應符合衛生安全，倘供應餐食不符衛生標準，經命限期改正而屆期不改正者，則違反食安法第17條規定，依同法第48條處3萬元至300萬元罰鍰。

