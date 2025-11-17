米大師X瓜瓜園聯手推紫米地瓜飯！常溫保存、微波80秒香Q開吃

米大師聯手瓜瓜園推出的紫米地瓜飯，只要微波80秒就能開動，相當方便。（米大師供圖）

有時候，突然就想來碗熱騰騰的飯，但懶得煮、又怕沒時間？米飯專家「米大師」最近推出的常溫熟飯，或許正好解決這個煩惱。這款飯不用冰箱冷藏，微波加熱80秒，或電鍋簡單蒸煮就能上桌，隨時享有現煮般的Q彈口感，對忙碌的上班族、露營愛好者，都非常方便。

尤其這次米大師還與台灣地瓜專家「瓜瓜園」聯手，推出這款「紫米瓜瓜飯」，更有魅力。米大師使用獨家高溫滅菌熟飯技術，保留米粒香甜與彈性，瓜瓜園則提供台農57號黃金地瓜與台農73號紫地瓜，加入米飯中蒸煮，每一口都有地瓜自然的香甜和紫米的獨特口感，營養滿分又很有飽足感。

「紫米瓜瓜飯」有雙色地瓜的香氣，紫米飯Ｑ彈有口感，復熱方便。（39元／包，米大師供圖）

不同於一般超商白飯需要冷藏，這款袋裝常溫熟飯可常溫保存長達10個月，不論是忙碌上班、居家快速用餐，還是登山露營帶著享用，都非常實用。

目前這款紫米瓜瓜飯已經在7-ELEVEN天素地蔬複合店上市，11月26日起也會在饗喫鍋專區開賣，每包39元，隨手買就能輕鬆享用，想吃飯的時候，不必多費心，微波或是隔水加熱約15分鐘就能上桌，從從容容、游刃有餘享受簡單又幸福的米食時光。



