「米奇全家」爬豬肉攤大啖生肉目擊者驚：尾牙嗎？

屏東有民眾經過和生市場時，直擊一間豬肉攤，有好幾隻老鼠爬上肉台，狂嗑老闆放在上面的生豬肉，還說這老闆後續還把這肉吊起來繼續賣。衛生局看到影片，說將會限期改善衛生環境，如果複查不過就要開罰。

民眾直擊豬肉攤半隻豬的豬肉，放在肉台上，而台上站了一整排的老鼠，在瘋狂享用這豬排大餐，旁邊還陸續有老鼠爬上來，看同伴吃得很開心也加入飯局，讓民眾看了真的快發瘋。

目擊民眾：「你的豬肉在被吃喔。」

這拍攝地點就位在屏東，和生市場裡面的一間豬肉攤，民眾覺得太驚恐了，將整段影片放上網路，讓網友看了超想吐，實際回到和生市場觀察，這裡是屏東市區的批發菜市場，休息時間早，攤商都把垃圾丟到路中間，等清潔公司來收拾，攤位地下也能看得到老鼠出沒，再找到被指控的豬肉攤商。

遭控豬肉攤商李老闆VS．記者：「你現在也有看到，剛剛洗好地板還有檯子什麼的，嘿市場那不是我們養的，那外面在跑的齁對，對啊你看這些我們還用桶子，用桶子裝那些油水，等一下他們垃圾的來就丟掉了。」

老闆覺得很冤枉，說都有固定在清理攤位和地板，但菜市場老鼠多，外面跑來很難防，但不管怎樣老鼠啃豬肉就是違規，衛生局將派人稽查，複查不過就要開罰。

食品藥物管理科長陳彥任：「屆期不改正處6萬元以上，2億元以下罰鍰。」

市場環境出現老鼠大吃自助餐的場景，不管甚麼原因消費者多少覺得不安心。

