"米奇"車廂亂竄跳上座椅 台鐵致歉:已完成清潔作業

南部中心／曾虹雯、鄧山田 高雄市報導

有民眾在台鐵區間車上拍下，有老鼠在高雄新左營往屏東的區間列車車廂內亂竄，還跳上座椅搭霸王車，台鐵列車出現老鼠也引發衛生疑慮，對此台鐵發出聲明道致歉，強調載客前已經完成車輛清潔作業，研判是列車沿途停靠車站期間跑入車廂。

「米奇」車廂亂竄跳上座椅搭霸王車？ 乘客驚魂！台鐵致歉：已完成清潔作業

民眾拍下台鐵區間車有老鼠現蹤。（圖／來談鐵路）

列車鳴笛進站，民眾搭依序上車前往目的地，台鐵車站的日常景象，卻有旅客在車廂內拍下不速之客。灰色大老鼠在車廂門邊穿梭，甚至還跳上乘客座椅，立著身體不知道在搜尋什麼。不過老鼠先生你買票了嗎？台北現正因鼠患擴散啟動防鼠清消，南下火車上竟然出現老鼠，網友就笑稱是老鼠搭霸王車，從台北逃到南部。台鐵乘客說，老鼠搭霸王車然後到處亂竄，可能就有些人看到會害怕。不是說北部鼠疫比較嚴重嗎，然後可能透過列車行駛，然後傳播到中南部這樣。

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「米奇」車廂亂竄跳上座椅搭霸王車？ 乘客驚魂！台鐵致歉：已完成清潔作業

照片拍下的地點，就在新左營開往屏東的區間車。（圖／民視新聞）

照片拍下的地點，就在新左營開往屏東的區間車，但台鐵車廂怎麼會有老鼠，實在很誇張。台鐵不像高捷有飲食禁令，是不是民眾在車上吃東西，或車站垃圾桶內的食物殘渣引來老鼠流竄，都還不得而知，但出現老鼠蹤跡，也不免讓民眾質疑衛生問題。乘客說，會擔心鼠患這一塊，因為畢竟老鼠還蠻多的。台鐵發出聲明道致歉，強調載客前已經完成車輛清潔作業，研判是列車沿途停靠車站期間跑入車廂，已經對車廂進行全面消毒。台鐵列車去年10月就被拍過老鼠在車廂內亂竄，而現在台北正因為鼠患問題受到關注，哪裡有老鼠出現，都會讓民眾格外緊張。

原文出處：「米奇」車廂亂竄跳上座椅搭霸王車？ 乘客驚魂！台鐵致歉：已完成清潔作業

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