米家智慧音頻眼鏡動手玩 把耳機、錄音筆藏進眼鏡的全天候聽覺夥伴
常常覺得耳機戴久了耳朵悶、耳道痛，但又離不開音樂、Podcast 跟開不完的線上會議嗎？2025 年台灣 Xiaomi 第一次把 Xiaomi 智慧音頻眼鏡帶進台灣，以藏在鏡腳的開放式音場設計，來看看大家能不能接受這種「不像耳機的耳機」。這樣的設計真的造福很多朋友，從通勤族到長時間開會的上班族，都開始意識到原來不用塞著耳機是多舒服的事情。
今年，台灣 Xiaomi 帶來了新一代產品 - 米家智慧音頻眼鏡，把上一代累積的使用回饋，變成一副更輕更好配戴、更貼近日常的產品。在鏡腳中加入全新的揚聲設計與多組麥克風，無論是每天要配戴的眼鏡、或是旅行、開車、運動時的墨鏡，變成可以全天候聽音樂、通話、錄音、甚至與 AI 對話都更方便的工具。
設計與配戴體驗
米家智慧音頻眼鏡共有三個款式，分別為手上的深空鈦款，與金屬飛行員款、混合眉架款。
深空鈦款是最低調的一款，採用 β 鈦金屬一體成型設計，不含鏡片只有約 27.6 g，如果是用原廠鏡片為 34.4g，是其中最輕盈的一款，外觀看起來就像一副乾乾淨淨的金屬框眼鏡。
β 鈦本身的彈性與韌性，比一般金屬更適合做長時間配戴的鏡框，加上一體成型結構，整體線條很俐落。鏡腳最薄處只有 5 mm，比上一代 Xiaomi 智慧音頻眼鏡更細也更輕。原廠鏡片採用抗藍光設計，作為工作看螢幕也很實用。
鉸鏈設計上，深空鈦款採用新一代琴鋼彈簧鉸鏈，橫截面比傳統設計縮小約 70%，外觀看起來比較修長，也能更順著頭型彈性張合。搭配經過約 15,000 次收展測試的結構，配戴時會讓你感覺到有向內包覆的安全感，但不會有緊箍咒的勒緊感。另外也有著 IP54 防塵防水，遇到雨天或是日常汗水，對使用上是沒有問題的。
實際長時間配戴，因為原本配戴的是僅有 15g 的眼鏡，以為會非常不習慣相對重的米家智慧音頻眼鏡。意外的是，在鼻樑的壓感上並沒有明顯的重量感，只與我本身的眼鏡有些微差異。原因就在於配重上，將重量集中在鏡腳中段與後段，進而減少鼻樑的負重。而耳朵部分也不會有重感，應該是琴鋼彈簧鉸鏈的包覆，降低了耳朵支撐鏡腳的負擔。
金屬飛行員款、混合眉架款外型都相當有個性，採用專利快拆結構，可拆卸鏡腳與鏡片設計，讓使用者可依照需求在防藍光與太陽眼鏡之間切換，對想兼顧室內辦公與戶外使用的人來說較有彈性。
開放聲場與日常聽感
既然是「音頻眼鏡」，聲音一定是重點。米家智慧音頻眼鏡採用的是開放聲場設計，單體藏在鏡腳裡，左右各有兩組，分別設置在鏡腳下方耳朵前，與鏡腳上方的耳後。聲音沿著聲學結構導到耳朵附近，不會真正塞進耳道。
開放聲場最大的好處，就是在聽音樂同時，也聽到外界環境聲音，通勤在捷運上聽 Podcast 時，廣播與人聲還是會進得來；在辦公室聽音樂，旁邊同事走過來叫你不會沒有感覺，也不用特地把眼鏡「拿下來」才能對話。
聲音走向會比較偏實用，對於人聲內容相當清晰，很適合作為 Podcast、線上會議、語音課程使用。音樂部分表現還過得去，因為單體較小，在中低音部分表現就比較普通一些，不過空間感相當好。以音樂類型來說，只要不過於強調低音表現的音樂，應該都還算能應付。
既然是開放式設計，聲音就不是只有你會聽到，米家智慧音頻眼鏡設計了隱私模式，搭配反向音場技術與防漏膜，原理其實就是降低耳後用來負責低音與空間感單體的音量。音量在合理範圍內時，旁人聽到的聲音其實不會太明顯。這點如果有疑慮的朋友，可以直接到小米之家體驗。
通話智慧降噪 4 麥克風陣列應付戶外、通勤與會議
米家智慧音頻眼鏡在通話方面配備了 4 Mic 麥克風陣列，搭配 AI 演算法做通話降噪。相較前一代只有 2 Mic，這次在收音方向性與背景噪音壓制能力上，理論上都更有餘裕。
實際測試發現，在家裡、辦公室這種環境，對方聽到的聲音會相對乾淨，鍵盤聲、環境雜音都被壓到比較後面，即使在戶外有車輛經過的聲音，對方也有聽到微微的聲響。另外官方也特別提到 4.5 m/s 抗風噪的能力，在風力不小的新竹實測，通話時也幾乎沒有感受到有風切雜音。
錄音與 App 體驗
這次米家智慧音頻眼鏡讓我覺得最有意思的地方之一，就是它把錄音功能當成主角來設計。只要長按鏡腳，就可以啟動錄音，不用先解鎖手機、再打開錄音 App。對於常常需要做會議記錄、採訪、聽簡報的人來說，這種「想到就直接錄」的過程會有效率非常多。
透過米家智慧眼鏡 App，可以管理三種主要錄音情境：現場錄音、通話錄音，以及影音(線上會議)錄音。所有錄音檔都會集中在 App 裡，方便事後整理、標記與回放。實際應用上，像是專案會議、客戶簡報、課堂筆記，甚至外出訪談，都可以直接把記錄這件事交給眼鏡處理，你只要專心在對話或會議本身。
操作上，鏡腳兩側都有長條觸控區，支援點擊與滑動手勢。
使用者可以在 App 裡自訂要用什麼操作來切歌、調整音量、接聽電話、啟動錄音，或呼叫手機裡的語音助理 / AI 助理。這樣一來，整副眼鏡的操作邏輯可以依照你自己的習慣調整。
我的使用習慣，會將左鏡腳設定為喚醒語音助手，第一次使用喚醒時，會需要選擇哪一個助手，如果想用 Gemini，就選擇 Google 即可。接下來就可以直接詢問並得到語音回答，使用上超級方便。
在連線部分，米家智慧音頻眼鏡支援 Google Fast Pair，第一次配對 Android 手機時會自動跳出視窗，設定流程相對單純。它也支援雙設備連接，實際使用上可以同時連手機與筆電：在筆電開線上會議的時候，如果手機有來電，眼鏡會優先切到通話，掛掉之後再回到電腦的音訊，這點對整天在兩個裝置間切換的使用者來說相當實用。
App 裡還提供像是朗讀通知、尋找眼鏡這種貼心小功能。如果你習慣把手機放包包，重要訊息希望被「念出來」，或偶爾真的忘了眼鏡丟哪裡，這些功能也能讓它更像一個貼身的小幫手。
續航與充電
要把聲音跟錄音功能塞進眼鏡裡，又希望它可以使用一整天，續航力就是關鍵。米家智慧音頻眼鏡採用的是非同軸鋼殼電池設計，每邊鏡腳內都有一顆 114mAh 電池，在維持容量的情況下把體積縮小了大約 40%。這也是為什麼鏡腳可以比上一代更細，卻還有空間容納喇叭、麥克風和電池。
官方標示的續航數據是連續聽音樂約 13 小時、連續通話約 9 小時、待機約 12 天。以實際使用來說，通勤時間聽 2 小時的 Podcast 節目、工作聽音樂大約 4 小時、通話與線上會議時間大約 2 小時，使用語音助理大約 1 小時，回到家大約還有 30% 電力，即使某一天音樂聽比較多也足夠。
充電線以磁吸一對二設計，另一頭插上 USB Type C 電源後，直接對準鏡腳吸附即可，從 0% 充到 100% 約 1 小時。如果前一天忘記充電，充電 10 分鐘，就能再聽約 4 小時的音樂，臨時補電也很快速。
對了，盒裝內還有附上輕巧的眼鏡袋，收納也十分便利。
後記
這幾天的使用體驗後，覺得這產品對於平常就有戴眼鏡的族群，是相當方便的工具，你只要到眼鏡行配個有度數的鏡片就可以。而對於日常把眼鏡作為裝飾、或是工作時當成抗藍光、旅遊時作為墨鏡的朋友，這更是實用的配件。日常聽音樂、Podcast、甚至開會，你不用多準備一付耳機、甚至連錄音筆都不用。無論是電話會議、或是面對面討論工作，都可以輕鬆錄製，不會錄音前一定要經過對方同意。
另外，配戴上的舒適度真的出乎我意料，原本以為可能還是會有一些重量，但沒想到居然跟我超輕量的眼鏡，感受上沒有顯著差異，真的很好戴。當然如果以聲音來說，要與高級耳機相比，還是差了一點，但在實用性上，就遠遠超越許多。以上體驗分享給大家，建議大家可以直接到小米之家親身體驗最準確。
