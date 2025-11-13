米寶創意親子變裝路跑米倉也瘋狂 田中街頭成為Cosplay派對

透過創意路跑的形式，讓孩子在輕鬆氛圍中接觸運動、增進家庭情感，並體驗地方節慶文化。（圖／記者周厚賢攝）

「2025 田中馬拉松還有分身賽事!」，主辦單位為了讓沒有報入馬拉松賽事活動的朋友不有遺珠之憾，特地於開跑前一日下午舉辦「米寶親子路跑」暖身賽，吸引近千名親子跑者參加。田中馬拉松自創辦以來年年吸引大批民眾湧入小鎮，已成為中台灣最具指標性的地方運動盛會之一，而今年的暖身賽則以創意裝扮為主軸，為賽事提前掀起高潮。

2025田中馬拉松活動會前賽，主辦單位創意設計出cosplay的親子變裝秀。（圖／記者周厚賢攝）

有別於一般路跑清一色的運動裝扮，這場「米寶親子路跑活動」現場宛如大型變裝派對，儘管萬聖節已過，仍可見海綿寶寶、鐘樓怪人、美國隊長、兇案現場「被害人」等造型跑者，甚至近期爆紅韓國影集中的角色也現身會場，引發民眾驚喜。1,000名參賽者以3公里路程繞行田中市區，五彩繽紛的造型讓街道瞬間變成遊行舞台，引來沿途居民熱情拍照、掌聲不斷。

田中馬拉松推展14年來創意無限，在暖身賽「米寶親子路跑活動」現場宛如大型變裝派對。（圖／記者周厚賢攝）

來自雲林的陳小姐表示，原本想全家報名正式馬拉松，但因名額過於搶手未能成功，「後來得知有親子創意暖身賽，立刻決定參加。我們全家花了好幾天討論造型，雖然沒有獎金或名次競爭，但希望能留下最亮眼、最歡樂的親子回憶。」主辦單位中華民國舒康樂活運動協會指出，田中馬拉松不僅是一場運動競賽，更扮演推廣全民運動、親子互動與地方文化的重要角色。透過創意路跑的形式，讓孩子在輕鬆氛圍中接觸運動、增進家庭情感，並體驗地方節慶文化，達到「寓教於樂」的效果。此外也更能帶動地方觀光，更讓小鎮充滿活力。創意親子路跑則成為賽事重要亮點之一，象徵田中馬拉松不斷創新、貼近民眾生活的精神。