米格魯「大黃」麻布袋驚魂！南投建救援SOP 加強移工禁止食狗宣導

大黃被綑綁後置入麻布袋，經通報後成功救援，後續順利完成收治並被領養。（簡千翔提供／劉慧茹南投傳真）

南投上月發生一起外籍移工將米格魯犬「大黃」，綑綁後置入麻布袋疑似虐狗的事件，經通報後成功救援，後續順利完成收治並被領養。由於類似事件層出不窮，近日地方民代召集家畜疾病防治所、警察局及動保團體研議建立相關SOP因應，並作成加強對移工宣導禁止食用犬隻，以及強化公權力介入的決議。

上月，動保團體獲報疑似有犬隻遭虐，礙於法令規定無法強制屋主配合開門，遂聯繫議員簡千翔，並由家防所及警察局一同前往救援。當時大黃口部及四肢遭綑綁並被放入麻布袋內，現場留有刀具、血漬及頭顱等物品，消息曝光後引發愛狗人士不滿，對涉案移工展開撻伐。

由議員簡千翔（左二）擔任主要召集人，邀請林儒暘（左一）、陳宜君（右一）與家畜疾病防治所（右排）等單位一同開會。（劉慧茹攝）

事後經專人檢驗，證實現場血漬及頭顱分別為雞血與豬骨，大黃身上並無遭毆打傷勢，相關單位仍依法對移工裁處罰鍰。簡千翔表示，反而是在大黃背部發現遭人射入BB彈的傷勢，而該名移工當時收留大黃，讓牠有遮風避雨的地方。

為因應未來類似事件再度發生，簡千翔與林儒暘、陳宜君三位議員，召集動保團體、家防所及警察局共同開會研商，除建立事件處理SOP外，也將強化警察單位以公權力介入機制，以期在處理過程中同時保障人身與動物安全。

簡千翔呼籲中央，未來能立法設立動物警察：「面臨少子化時代，每年寵物登記數已超過新生兒人數，若要邁向更文明的社會，如何對待城市中的動物將是重要議題。」陳宜君建議，許多移工並不清楚禁止宰殺犬隻食用，俗稱「山豬吊」的捕獵陷阱亦屬違法，家防所應同步加強對移工的法令宣導，避免誤觸台灣法律紅線。

林儒暘也提醒，民眾若遇到動物疑似受虐可撥打1959專線處理。另外，針對處理路殺小動物屍體，「同樣撥打1959由清潔人員協助處理。」去年，議會已編列經費於清潔隊設置冷凍櫃，未來將依各地區公所意願及實際需求陸續設置，將小型動物屍體冰存後再統一去化。

