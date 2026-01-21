米津玄師太神啦！《鏈鋸人》「IRIS OUT」2025狂吸1.2億播放，狠甩第二名5000萬！

最近網友整理了一份統計時間從 2025 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 2 日的「2025年的 MV 觀看次數趨勢」，揭露了過去一年日本歌曲在 YouTube 上的激烈競爭狀況。其中最讓人驚嘆的，莫過於米津玄師的表現，尤其是為了《鏈鋸人 蕾潔篇》演唱的主題曲「IRIS OUT」雖然於 9 月才公開，卻擁有壓倒性的人氣。

2025 年最大贏家！（圖源：チェンソーマン【公式】）

「IRIS OUT」在去年 9 月公開後，播放量就迅速飆升，在 2026 年 1 月 2 日時已經超過 1.27 億次的驚人播放量，直接空降冠軍。該曲更與第二名 Mrs. GREEN APPLE 的「クスシキ」拉開了超過 5,000 萬次播放的巨大差距。

當然在榜單的前段班競爭中，Mrs. GREEN APPLE 表現極為亮眼，分別憑藉《藥師少女的獨語》第二季片頭曲「クスシキ」與「ダーリン」兩首熱門歌曲拿下第二名與第四名，播放量均突破 6000 萬大關，甚至還有一首「breakfast」以 3,487 萬拿下第 18 名。

而米津玄師除了拿下冠軍外，同樣也是這份榜單的霸榜常客。他和宇多田光夢幻聯動的《鏈鋸人 蕾潔篇》片尾曲「JANE DOE」、個人單曲《Plazma》以及「IRIS OUT」的動畫版本 OP MV 都有成功入榜。