米津玄師確認第三度參戰「紅白歌唱大賽」！將獻唱《鏈鋸人 蕾潔篇》神曲「IRIS OUT」

NHK 官方近日正式宣布「第 76 回 NHK 紅白歌唱大賽」的追加出演名單，確認日本創作天王米津玄師將代表白組登台獻唱。這也是米津玄師繼過去兩次精彩演出後，生涯第三度受邀登上紅白舞台。官方同步公開了他當晚的表演曲目，確定將演唱人氣動畫劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》的主題曲「IRIS OUT」，這也將是該首熱門歌曲在電視螢幕上的「首度公開演出」。

米津玄師第三度參加！（圖源：米津玄師／X@reissuerecords）

針對此次參加紅白，米津玄師也發表了參演感言，表示對於今年能再次受邀感到相當光榮。他坦言在剛開始從事音樂創作時，從沒想過自己能有機會三度登上紅白歌合戰，因此希望能努力帶來配得上這份殊榮的演出，並盡全力透過表演為這一年的最後時刻增添光彩，希望能讓觀眾樂在其中。

「IRIS OUT」作為劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》的主題曲，從公開以來便展現驚人氣勢，不只串流播放次數以飛快的速度破億，更接連刷新多項音樂排行榜紀錄。由於這是該曲目的首次現場演繹，消息一出立刻在社群媒體上引發熱烈討論，粉絲們除了期待米津玄師的現場實力外，也對舞台設計充滿好奇，紛紛猜測演出是否會還原動畫中的經典元素或帶來意想不到的視覺呈現，甚至是直接還原後來公開爆紅的「蕾潔舞蹈」呢？