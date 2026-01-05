米津玄師紅白表演掀討論！同款鯊魚遭網友翻出 網拍價翻倍

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

2025年底登場的《NHK 紅白歌唱大賽》中，米津玄師以動畫電影《鏈鋸人 蕾潔篇》主題曲〈IRIS OUT〉帶來震撼舞台演出，不僅視覺與音樂張力十足，其中他在舞台上騎乘的「巨大鯊魚造型載具」更成為全場最大亮點。演出結束後，這隻鯊魚卻意外在網路上掀起另一起話題風暴。

米津玄師於紅白演出的〈IRIS OUT〉不僅視覺與音樂張力十足，在舞台上騎乘的「巨大鯊魚造型載具」更成為全場最大亮點。（圖／翻攝自X）

〈IRIS OUT〉被不少觀眾譽為今年紅白最受矚目的表演之一。米津玄師從電話亭現身，背景播放出和宇多田光一起演唱的電影片尾曲〈JANE DOE〉，搭配氣勢磅礴的編曲、刻意壓低的獨特唱腔、精準的走位與日本女團HANA的伴舞，再以「真紀真之眼」作為舞台結尾，整體演出層次分明、氣氛推向高點。官方影片釋出短短3天，觀看次數便逼近千萬，話題熱度持續延燒。

廣告 廣告

而在這場演出中，最引發討論的莫過於米津所騎乘的「巨大鯊魚車」，象徵淀治騎著鯊魚畢姆。眼尖網友很快發現，該鯊魚造型與日本麥當勞過去搭配環球影城推出的兒童餐附贈的《大白鯊》水槍玩具幾乎如出一轍，從外型比例到神韻都高度相似，讓不少人直呼「怎麼這麼眼熟」。

隨著討論擴散，許多日本網友開始翻出家中塵封已久的麥當勞玩具，紛紛在X與社群平台曬照對比紅白舞台畫面，笑稱「原來我家也有紅白等級道具」、「根本是是同一個設計師吧」，更有網友逗趣使用歌詞「この世で君だけ大正解」（在這世界上只有你是唯一正解）作為回應。相關貼文迅速累積大量轉發與留言，掀起一波另類的「米津大白鯊」熱潮。

話題效應也直接反映在市場價格上。原本只是兒童餐附贈的小玩具，近期在日本二手與拍賣平台上價格明顯飆升，部分賣家開價甚至突破新台幣1000元，身價瞬間翻了好幾倍。從紅白舞台到網拍行情，說明米津玄師的影響力，成功將話題推向意想不到的高度。

更多FTNN新聞網報導

aespa寧寧舊照誤觸日本底線！遭3.1萬人連署抵制 要求撤出《紅白》

阿本被問何時結婚 坦言：跟男友一起遛狗就可以是婚妙照

才點頭嫁禾浩辰！吳品潔拋售稀有款名錶 粗估行情約3000萬

