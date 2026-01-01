米津玄師紅白首唱《鏈鋸人 蕾潔篇》主題曲！完整影片上架 一鏡到底騎鯊魚前進

日本 NHK 跨年音樂盛事「第 76 回紅白歌合戰」於昨晚順利舉行，吸引不少觀眾收看。當中最受關注的演出之一，是由日本創作歌手米津玄師代表白組帶來的人氣動畫電影劇場版《鏈鋸人 蕾潔篇》主題曲「IRIS OUT」現場演唱，這也是該曲首次在大型現場節目中公開演出，完整影片已可在 Youtube 收看。

米津玄師在紅白首次表演《鏈鋸人 蕾潔篇》主題曲 IRIS OUT（圖源：NHK）

「IRIS OUT」是米津玄師於 2025 年為《鏈鋸人 蕾潔篇》量身創作的主題曲，自發行後即在各大音樂榜單上表現亮眼，成為當年度極具話題性的歌曲之一。該曲結合他一貫深刻的創作風格與動畫情感敘事，受到樂迷及動畫粉絲廣泛好評。米津玄師在演出時表現穩健，其中更呈現出動畫淀治騎著畢姆（鯊魚魔人）的有趣畫面，為觀眾帶來跨年夜極具感染力的音樂瞬間。紅白歌合戰當晚的「IRIS OUT」完整表演影片已於官方YouTube頻道上線，不到一天已經突破 200 萬次觀看。

本屆紅白以「連結、連繫、除夕夜」為節目主題，除了眾多重量級歌手合作演出之外，米津玄師的首次「IRIS OUT」現場版本也成為節目亮點之一，成功在跨年夜締造話題。