一米玩轉世界！ 美國米「免浸泡」打破傳統，輕鬆變身壽司、燉飯、甜點米食百變王





由美國稻米協會（USA Rice）主舉的「米香四方・美味啟航：」美國稻米異國風味料理課程近日圓滿落幕。這場充滿創意的料理體驗，吸引眾多美食愛好者參與，在名廚高世達的引領下，學員們利用優質的美國稻米，親手完成了融合亞洲風味的經典料理，如「青花椒麻雞菜飯」與「韓式手抓飯糰」。課程展示了美國稻米無需浸泡、省時美味的驚人便利性，更分享了美國米種品質卓越、品種多元的優勢，為台灣的米食文化帶來了跨越國界的全新啟發，也讓大家親身體驗美國米「一米多用」的餐桌魔法。

粒粒皆黃金！為什麼美國米是你的廚房神隊友？

美國作為全球五大稻米出口國之一，其稻米產業並非僅是產量龐大，更以對品質的極致追求、對環境的永續承諾，以及米種的豐富多樣性，在國際市場上享有盛譽。

美國稻米之所以品質優異，源於得天獨厚的生長環境。稻米來自土壤肥沃的大地，並得益於山脈雪融水帶來的充足水源與豐富礦物質。此外，日夜溫差大的氣候條件，有利於稻米在生長過程中充分累積養分，造就了飽滿、彈牙、且美味的口感。

美國稻農們堅持採用永續發展聯盟（U.S. Sustainability）規範下的先進科技與嚴格管理。從精準的整地、播種、灌溉到收成，每一個環節皆有專業把關，並嚴格遵守美國的環保法規，確保了產品從農場到餐桌始終如一的高品質與安全性。選擇美國米，就是選擇一份對環境友善的安心承諾。

革命性的烹飪便利性：無需浸泡，效率大增

對於追求效率的現代人，特別是忙碌的上班族或家庭主婦而言，「美國米不用提前泡水」無疑是一個極具吸引力的優勢。

高世達主廚分享，由於美國稻米本身具有優良的條件與穩定的品質，只需將米洗淨後，直接依比例放入電鍋炊煮，就能獲得美味、Q彈的米飯。這個特性有效地省去了傳統浸米的時間，讓料理時程能大大縮短，解決了「時常菜好肉好飯沒好」的困擾，讓美味可以隨時、快速上桌。

米種的多元百變秀：開啟全球料理之門

美國米最令人驚豔之處，在於品種的廣泛性，讓廚房可以輕鬆駕馭全球多元風味。美國稻米大致可分為五大類，每一種米都擁有獨特的澱粉結構與口感特性，是實現跨國界料理的關鍵。

首先是短粒米 (Short Grain)，米粒短而豐滿，黏性高，煮熟後米飯軟糯有光澤。這種米特別適合用於製作壽司、油飯、日式醋飯等需要高度塑形或要求糯性的料理。

接著是本次課程中大放異彩的中粒米 (Medium Grain)，例如加州玫瑰米。中粒米顆粒飽滿，擁有絕佳的飽水性，口感濕潤柔軟且彈牙有嚼勁。它不僅能替代壽司米製作高品質飯糰，也是製作炒飯、西班牙海鮮燉飯（Paella）或各式蓋飯的理想選擇。特色為米粒在吸飽湯汁後，依然能保持形狀的完整與Q彈口感。

第三類是長粒米 (Long Grain)，米粒細長，煮熟後最大的特點是乾鬆不黏，米粒分明，質輕蓬鬆。它非常適合用於製作什錦飯、西式燉飯（Risotto），以及泰式或印度等要求米粒不黏連的香飯料理。

此外，還有用於麻糬、湯圓等的中式料理的圓糯米 (Sweet Rice)，其顆粒圓短粉白，黏度極高，具有極高的黏性和延展性，是製作米糕、肉粽，以及各類鹹甜米製食品不可或缺的原料。

最後是特殊的香米 (Aromatic Rice)，這類長粒米具有天然香氣，能為料理帶來獨特的風味，常用於泰式料理等對米飯香氣有要求的菜餚。

總而言之，美國米種的豐富多樣性，讓廚師和家庭能夠根據不同的料理需求，精確地選擇最適合的米種，從而保證每一道異國料理都能呈現出最道地的風味與口感。

食安的最高標準：安全與信賴的保障

台灣是亞洲地區僅次於日、韓的美國稻米進口大國，這背後是對其品質與安全的信賴。美國稻米遵守美國農業部（USDA）及食藥署（FDA）的嚴格管控，確保農藥使用、重金屬殘留與衛生標準均符合全球最高規範。在享受美味的同時，能夠完全放心，這是美國米帶給家庭餐桌最重要的價值之一。

【現場直擊】米香四方・美味啟航：從零失誤到驚豔美味

「米香四方・美味啟航」料理課程猶如一場精彩的米團百變秀。在名廚高世達的專業指導下，學員們體驗到了美國米如何輕鬆駕馭異國風味。

長短粒皆完美，青花椒麻雞菜飯的黃金口感

在製作「青花椒麻雞菜飯」的環節，高主廚運用了加州玫瑰米的優勢。加州玫瑰米這道料理結合了花椒的麻、辣椒的辣，香氣層次十足。學員們在實作中發現，即便米飯充分吸收了麻辣的醬汁與調味，加州玫瑰米仍能保持粒粒分明、Q彈可口的優越口感，完全沒有糊爛的問題。現場香氣四溢，學員們紛紛表示，米飯的優秀表現是撐起這道「大人風味」料理的關鍵。

Q彈易塑形：韓式手抓飯糰的極致應用

「韓式手抓飯糰」則讓學員們認識了美國圓糯米的魅力。由於圓糯米具有天然黏性，讓飯丸在捏製過程中更容易成形，同時保有Q彈、微微黏糯的口感，即使冷吃也特別滿足，非常適合野餐或當作便當菜。這不僅拓寬了糯米在鹹食上的應用，也讓學員們驚訝於不同米種在料理中的獨特特性。

學員心聲：美味省時，必須囤貨！

本次課程在高主廚的帶領下，讓美國米圈粉無數。許多學員對於美國米在烹飪效率上的優勢感到極為驚喜。其中一位學員更興奮表示，他過去煮飯總要等上半小時泡米，而現在回家洗好就能直接煮，「真的省下很多時間！」，而且加州玫瑰米口感很好，他已經準備買回家試做燉飯。另一位學員代表 L小姐也分享了她的心得：「我過去總覺得進口米不如在地米適合亞洲菜。但這次真的被征服了！它不用泡水省了時間，而且口感竟然能做到這麼Q彈！現在知道要怎麼選米做燉飯和壽司了，必須立刻去囤貨！」學員們的心聲，證實了美國米在「美味、省時、多功能」上帶來的價值。

升級你的餐桌，就從美國米開始！

美國稻米卓越的環境條件、嚴格的品質把控、省時的烹飪優勢以及廣泛的品種多樣性，早已成為全球許多廚師與家庭的首選。它不再只是單純的主食，而是能讓您的料理創意無限延伸的「神隊友」。

誠摯邀請您，踏出嘗試的第一步，選擇適合您下一道料理的美國米。無論是需要塑形的短粒米、口感彈牙的中粒米，還是要求乾鬆的長粒米，美國米都能以穩定且優異的品質，為您的餐桌帶來一份安心、一份美味，以及無限的可能！

