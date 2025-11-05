米糕驚見蟑螂！高雄大社餐飲店稽查不合格 衛生局開罰
高雄市大社區一間餐飲店被民眾投訴，指稱購買的米糕中驚見蟑螂，引發食安疑慮，衛生局今（5）日接獲通報後派員稽查，雖現場未發現蟑螂，但業者坦承照片內容屬實，衛生局已依相關法規裁罰，並要求限期改善多項衛生缺失。
衛生局指出，該店將依《高雄市公共飲食場所衛生管理辦法》第8條及《食品安全衛生管理法》第47條裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
另查察發現，雖已完成食品業者登錄及投保產品責任險，但現場仍存在多項問題，包括未設病媒防治措施、天花板破損、冷凍冷藏庫無溫度紀錄、食材未離地放置、垃圾桶未加蓋、員工未依規定健康檢查及未佩戴口罩等，均違反衛生規範。
衛生局已責令業者限期改善，若屆期未改善，將依《食安法》第8條及第44條規定，最高可處2億元罰鍰。
衛生局呼籲餐飲業者落實環境衛生及員工管理，以維護消費者食的安全；民眾如有食安疑慮，可撥打1950專線或衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）檢舉反映。
