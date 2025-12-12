米莉愛考克4.5個月練就《超少女》
2026年暑假大片《超少女》日前舉行首波預告線上發布會，製片詹姆斯岡恩、導演克雷格葛里斯佩及主演米莉愛考克皆出席活動。當年被選中演出超少女時，米莉愛考克僅23歲，她透露因為沒接到詹姆斯岡恩的電話，是看到他傳來的新聞報導才知道成功得到角色，「我走出試鏡室時就知道，我一定會演到這個角色，我有那種直覺『這會改變我的人生』，當然我很害怕也很興奮，想著『天啊，我做得到嗎』？」
預告中可見米莉展現的超能力，米莉飾演的「超少女」卡拉與過往的超級英雄不同，看起來十分厭世。談到第一次看見米莉詮釋的「超少女」；克雷格葛里斯佩直呼「我超期待大家看到米莉」，這種大規模製作裡有很多技術層面，但每次我把鏡頭對著米莉，她就能讓世界變得真實，她身上有人性、脆弱、幽默還有力量，所有元素在她身上自然融合。」
「超少女」早在前部作品《超人》中現身客串，回想第一次穿上那套超人服並踏入片場，米莉愛考克自曝被場景震撼了，「我一走進去就想『這太荒謬了吧』，拍到一個鏡頭時，執行製作人看著我就突然哭了，我嚇到問她還好嗎，她說她為了這部電影努力至少5年，看到我穿上戰服，對她來說很重要，那一刻我就意識到一定要把角色演好。」
米莉在接下角色後進行了長達4個半月的訓練期，經歷大量的特技訓練、體能重訓，由於訓練量大，每天都積累許多瘀青。《超少女》將在明年6月上映，她提到，先前在社群上貼出自己正在看《超少女》漫畫的那則貼文，「對我來說，那本漫畫已經成為我的聖經，因為這本書描述她如何真正成為超少女」。
