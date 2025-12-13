米莉芭比布朗笑談《怪奇物語5》伊萊雯備受爭議的「訓練服造型」：幸好我已婚

(Photo by Samir Hussein/WireImage)

1. 伊萊雯第5季造型靈感來自80年代兩大經典角色！

2. 布朗初見造型也嚇到，還私訊達菲兄弟問：你們確定嗎？

3. 新造型意外舒適好活動，布朗開拍後反而越穿越喜歡！

【文／千尋少女】Netflix超人氣影集《怪奇物語》最終第五季首四集已於11月27日正式上線。其中，由米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）飾演的「伊萊雯」以亮紅短褲搭配灰色運動褲、短版運動衫與藍色頭巾亮相，引發網友熱烈討論。不少人疑惑：「短褲外搭運動長褲？這是什麼時尚邏輯？」布朗本人初次看到設計圖時也忍不住質疑，甚至在試裝時打趣說：「真慶幸我已經結婚了！」

廣告 廣告

根據《紐約郵報》報導，這套備受爭議的造型其實出自服裝設計師艾米帕理斯（Amy Parris）之手。她透露，造型靈感源自兩位80年代的經典角色：一個是《七寶奇謀》中喬許布洛林飾演、以短褲外搭運動褲成為的主角「布蘭」；另一位則是情境喜劇《龐姬布魯斯特》主角看到什麼穿什麼的隨興混搭風格。將兩個元素融合後，形成這身既復古又帶點笨拙可愛的造型。

除了復古風格，劇情設定也強化讓套造型的合理性。由於好友麥克絲仍陷入昏迷，伊萊雯身邊少了同齡女孩的時尚建議，她根本沒有多餘心思，只得從現有衣物中選出最實用的穿搭。因此，她的混搭風格並非刻意追求造型感，也成為角色成長階段最真實的呈現。

《怪奇物語》劇照

帕里斯笑說，當初寄出設計稿時就預料會引起議論，就連布朗本人看到設計時也曾私訊劇集主創杜夫兄弟問：「你們真的確定嗎？」第一次試穿時再次調侃：「幸好我已經結婚了。」不過在拍攝過程中，布朗漸漸愛上這身造型，「她覺得穿起來很可愛，而且以那個時代來說，這確實算是一種時尚上的小冒險。」更重要的是，這套衣服非常舒適，穿脫方便，讓她能自在投入動作戲。

《怪奇物語》劇照

從首季至最終季，伊萊雯的造型變化始終象徵角色的成長軌跡。第一季中，年僅12歲的布朗以醫院袍、平頭及兩行鼻血的標誌形象登場，脆弱卻充滿力量。第二季換上一頭蓬鬆捲髮，稚嫩中帶著叛逆，反映她內心的掙扎與突破。到了第三季，她開始模仿同齡女孩，嘗試鮮豔混搭、嬉皮捲與搶眼的大腸圈髮飾，呈現青春期自我意識的萌芽。

《怪奇物語》劇照

而第五季這套復古訓練服造型，則象徵她邁入更成熟的階段。她不再追求可愛或吸睛，而是以實際、能迎戰的裝備面對最終挑戰。如今21 歲的布朗在現實生活中也步入婚姻，更於今年迎來領養的女兒，戲裡戲外都走向人生新篇章。

《怪奇物語5》上線時間

第一部（第1-4集）現正Netflix熱播中

第二部（第5-7集）2025 年 12 月 26 日（五）

最終集（第8集）2026 年 1 月 1 日（四）

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！