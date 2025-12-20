米莉芭比布朗自爆溜進編劇室「偷看」《怪奇物語》大結局 激動落淚兩小時

《怪奇物語》劇照

1. 米莉偷溜編劇室偷看大結局，當場驚呼「資訊量爆炸！」

2.她爆料靠「高中照」威脅導演，套出機密劇情資訊！

3. 布朗坦言最終季太催淚，演員聽完結局哭不停！

【文／千尋少女】Netflix人氣科幻影集《怪奇物語》迎來最終季，全球影迷無不關注故事將如何收尾。飾演「伊萊雯」的米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）近日她在《吉米法倫今夜秀》中坦承，自己是演員們中最早知道結局的人。她得意地透露，自己可是用了一點「手段」才提前偷看到結局。

布朗在節目上大方爆料，最終季的劇本保密層度極高，「最後一次大讀本前一晚，大家其實都不知道接下來怎麼發展，真的，沒有人知道。」接著她頑皮一笑：「但我其實知道。」原來她在拍攝期間偷溜進編劇室，看到了一整面寫滿劇情走向與最終結局的白板，「我當下整個人呆住，只能在心裡吶喊：『天啊，資訊量也太大！』」她更笑稱自己有一套「話術」，能從導演口事前挖出情報，「我有他們高中時期的照片，我都會說：『如果不告訴我劇情，我就把這些照片公布！』」

(Photo by Mike Marsland/WireImage)

即便提前得知結局，最終讀本的氛圍仍讓布朗崩潰，「我們一邊讀本一邊哭，基本上哭了快兩個小時」她形容，那一天完全不像傳統讀本會議，而是所有演員圍坐在沙發上，以最放鬆、最親密的方式共度這個重要時刻。她也和戲裡戲外都宛如兄妹的諾亞施納普（Noah Schnapp）一起準備了30條客製化的友情手鍊，作為告別前的最後紀念。

《怪奇物語》劇照

訪談中，布朗也回顧《怪奇物語》如何影響她的職業生涯與個人生活。從十多歲加入劇組，她與所有人一起成長，建立起遠超螢幕的深厚情誼。對她而言，這裡不只是片場，更是她第二個的家。她也向一路陪伴的粉絲承諾，最終章將是一場強而有力的收尾，為粉絲們帶來前所未有的滿足。

《怪奇物語5》上線時間

第一部（第1-4集）現正Netflix熱播中

第二部（第5-7集）2025 年 12 月 26 日（五）

最終集（第8集）2026 年 1 月 1 日（四）

