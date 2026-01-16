米蘭之鄉－後壁之美攝影比賽得獎作品新營文化中心展出 記錄最真實稻鄉日常

水保署南區分署長柯燦堂、臺南農改場長陳昱初、副市長葉澤山、農業局副局長吳威達、新營區長陳宏田、後壁區長李至彬及農會總幹事林怡歆等出席米蘭之鄉後壁之美攝影比賽得獎作品開展儀式。（記者李嘉祥攝）

後壁芳榮米廠16日起於臺南市新營文化中心舉辦「米蘭之鄉－後壁之美攝影比賽」得獎作品展，此次共吸引91位熱愛攝影參賽者投件，累計徵集1253件優秀作品，題材多元、內容豐富，展現後壁稻鄉風貌與深厚文化底蘊，開幕式上攝影師齊聚一堂，透過精采的攝影作品交流分享對後壁這片土地的熱愛，場面熱鬧。

水保署南區分署長柯燦堂、臺南農改場長陳昱初、南市副市長葉澤山、農業局副局長吳威達、新營區長陳宏田、後壁區長李至彬及農會總幹事林怡歆、民政局兵役科長陳玉惠，市議員蔡育輝、沈家鳳、王宣貿以及後壁一群國寶級的阿公阿嬤均出席開展儀式。

芳榮米廠執行長黃麗琴表示，此屆攝影比賽以「芳華百年、榮耀再現」為主題，邀請參賽者透過鏡頭記錄後壁稻作文化與農村生活的細膩瞬間，作品內容涵蓋金黃稻田景致、田間勞作畫面、米食文化傳承以及在地居民的日常生活，從自然景觀到人文情感，層層堆疊出屬於後壁的生活樣貌；攝影師攝影題材豐富，包含合鴨水田共生的生態農法、古厝前曬穀的傳統景象，也記錄農人揮汗插秧、長者細心育苗的身影，每一張作品都承載著對後壁這片土地的深厚情感，真實呈現農村世代累積的文化記憶。

台南市米樂休閒農業發展協會理事長張美雪說，經由專業評審團隊秉持公平、公正、公開原則進行嚴謹評選，最終選出金、銀、銅獎及優選與佳作共40件作品，完整展現後壁稻鄉多元風貌，期透過攝影比賽呈現農民與土地間的情感廉潔，也讓米鄉的特色被更多人看見，進一步走進後壁。

葉澤山副市長肯定後壁是米蘭之鄉，芳榮米廠走過百年，屢有創新作為，讓後壁走在「前頭」，也祝福芳榮榮耀能持續百年；陳昱初場長肯定芳榮米廠積極投入社造、農村再生，並進一步將農業與藝術結合。

吳威達副局長說，得獎作品自即日起至2月1日在新營文化中心意象廳公開展出，邀請民眾證走進展場，透過影像欣賞後壁稻鄉之美，也希望攝影作品成為連結地方文化與大眾的重要媒介，持續為後壁留下珍貴的影像紀錄。

入鏡參賽作品的後壁區長李至彬區長指出，此次展覽籌劃一年多，拍攝期間又碰到颱風，克服種種挑戰終於順利開展，不僅展現後壁獨特的稻米文化，也透過影像讓外界看見在地居民與土地之間緊密共生的關係，盼藉此將米鄉後壁純樸而真實的美好推廣出去，吸引更多人走入農村，體驗後壁生活溫度與感動。