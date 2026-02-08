米蘭冬奧不平靜 暴力示威火力四射、北義鐵路遭放爆裂物

2026年2月7日，義大利米蘭，暴力示威者發射爆竹和煙火，警方回以催淚瓦斯和水砲。路透社



義大利米蘭-柯蒂納冬季奧運（Milano Cortina Winter Olympics）6日開幕，但義大利民眾反對美國移民及海關執法局（簡稱ICE）部署的聲浪尚未平息，7日仍有和平遊行，隨後發生了暴力示威；義大利北部的鐵路也發生3起破壞事件，包含被放置簡易爆炸裝置，導致列車延誤2.5小時。

綜合美聯社與路透社報導，據義大利警方表示，北義沿海城市佩薩羅（Pesaro）一個存放道岔（Turnout，讓列車變換軌道的裝置）的小倉庫7日凌晨遭人縱火；數小時之後又發現，波隆那（Bologna）周邊鐵路一處探測列車速度的電纜遭人剪斷，該電纜附近的鐵軌也發現了一個簡易爆炸裝置。

波隆那是義大利東西向鐵路樞紐，西北部大城市米蘭、東北部重鎮威尼斯往南的路線也在此交會。這些事件導致經過波隆那的各種列車皆延誤，影響時間長達2.5小時。

2026年2月7日，義大利米蘭火車站，民眾查看延誤告示牌。路透社

義大利警方表示，目前無人承認犯罪，但這些事件之間看起來是有預謀的，而且「和2024年巴黎奧運開幕當天的情況如出一轍」。

而米蘭市郊聖朱里亞區（Santa Giulia）的奧運冰球館周邊，7日有約1萬人進行和平示威，抗議奧運對環境的影響、以及美國ICE執法人員在冬奧期間派駐義大利。和平示威快要散場時，有蒙面人發動暴力行動，在橋上點燃爆竹和煙霧彈。

這座橋距離奧運選手村僅約800公尺遠，選手村約有1500名運動員居住。義大利警方也發射催淚瓦斯、出動水砲車驅逐了暴力示威者；從和平示威到驅離暴力份子的過程，皆未對冬奧賽事造成影響。

2026年2月7日，義大利米蘭，暴力示威者放煙霧彈，警方回以催淚瓦斯和水砲。路透社

2026年2月7日，義大利米蘭，暴力示威者在橋上發射沖天炮，與警方發生衝突，警方回以催淚瓦斯和水砲。美聯社

2026年2月7日，義大利米蘭，暴力示威者在橋上發射沖天炮，與警方發生衝突，警方回以催淚瓦斯和水砲。路透社

2026年2月7日，義大利米蘭，暴力示威者發射爆竹，警方回以催淚瓦斯和水砲。路透社

2026年2月7日，義大利米蘭，暴力示威者發射爆竹，警方回以催淚瓦斯和水砲。路透社

義大利自從上週開始就有示威，而這次示威前一天，正好是美國副總統范斯（JD Vance）率團抵達米蘭參加冬奧開幕式，可能令示威民眾更激昂。

美國ICE轄下負責追查跨國犯罪的國土安全調查署（HSIS），經常派人到奧運或國際場合協助維安。ICE因打擊非法移民期間涉嫌執法過當，目前惡名昭彰；不過，國土安全調查署、和負責打擊移民的執法局行動處（ERO）是不同的單位，只是上屬機關正好都是ICE。

部分義大利民眾拒絕ICE人員到他們的國家。雖然官方聲明強調，只有少數的HSIS特務會派駐義大利，而且不會進行街頭執法，但似乎仍難平息民眾的不滿。

2026年2月7日，義大利米蘭，暴力示威者發射爆竹，警方回以催淚瓦斯和水砲。路透社

2026年2月7日，義大利米蘭，暴力示威者發射爆竹，警方回以催淚瓦斯和水砲。美聯社

2026年2月7日，義大利米蘭，暴力示威者發射爆竹，警方回以催淚瓦斯和水砲。美聯社

2026年2月7日，義大利米蘭，警方與示威者激烈近身衝突。路透社

2026年2月7日，義大利米蘭，警方與示威者激烈近身衝突。路透社

