米蘭冬奧代表團今授旗！台灣10將出征義大利 李洋頒加菜金

2026 年第 25 屆米蘭–科爾蒂納冬季奧林匹克運動會將於 115 年 2 月 6 日至 22 日在義大利米蘭、科爾蒂納等地舉行。

運動部今（22）日舉行代表團授旗典禮，由運動部李洋部長頒授國旗及代表團團旗予代表團團長中華奧林匹克委員會蔡家福主席，並由團長轉授代表團林廷芳總領隊，並頒贈代表團選手及教練加菜金，由阿爾卑斯式滑雪選手李玟儀代表領受。

李洋致詞時，一一介紹10位前進冬季奧運的選手，在臺灣一個位於亞熱帶、幾乎不下雪的國家，選擇了最艱難的路，感謝選手、教練與後勤團隊長期投入訓練與付出，運動部將做為選手的後盾，期許選手們在國際賽場上展現堅強實力與運動家精神，享受舞臺、平安完賽。

本屆冬季奧林匹克運動會我國共取得阿爾卑斯式滑雪、越野滑雪、花式滑冰、競速滑冰及雪車等 7 種競賽項目、共 9 席參賽資格，突破上屆紀錄。代表團共計 10 位選手、8 位教練及 19 名團本部人員，合計 37 人。

此外，代表團成員自 1 月下旬起陸續自臺灣及海外集訓地出發，搭乘直飛或轉機航班前往米蘭或鄰近城市，再依競賽項目分赴各賽區選手村報到，展開最後階段備戰工作。

運動部指出，本屆冬奧賽事分為四個賽區進行，為確保選手在多賽區分散比賽期間獲得完善支援，運動部已周延規劃代表團後勤與醫療支援配置，隨隊安排醫師 1 人、防護員 2 人、物理治療師 2 人及裝備整理師 3 人，提供即時且專業的運動醫學與後勤協助，讓選手無後顧之憂，專心迎戰。

運動部表示，將持續全力支援代表團參賽所需，期盼選手們在 2026 米蘭–科爾蒂納冬奧賽場上發揮平日訓練成果，勇敢拚搏、挑戰自我，在國際舞臺寫下屬於臺灣的冬奧篇章。

