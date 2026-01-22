米蘭冬奧團授旗 10選手出征

第25屆米蘭、科爾蒂納冬季奧林匹克運動會代表團全體合影。（運動部提供）

記者陳建興∕台北報導

2026米蘭冬季奧運即將於2月6日登場，中華代表團22日舉行授旗典禮，運動部長李洋勉勵獲得資格選手已創造歷史，接下來就是展現那些苦練日子累積的經驗。

在義大利米蘭、科爾蒂納聯合舉行的第25屆冬季奧運將於2月6日至22日展開，中華隊共有10名選手取得參賽資格，突破上屆紀錄，其中女子雪車、男子空架雪車更是首度拿到參賽門票，屆時預計組成37人的代表團出征，替台灣爭取最高榮譽。

運動部長李洋在授旗典禮致詞時提到，台灣屬於亞熱帶國家，在環境、資源限制的情況下，投身冬季運動的選手踏上一條艱難道路，恭喜確定獲得資格的10名選手，並重申運動部成立的初衷就是想要扮演選手後盾。

一一點名將代表台灣征戰的選手，李洋叮嚀，以安全為第一優先、享受冬季奧運舞台，並勉勵所有選手已替台灣創造歷史，「接下來就是展現苦練那些日子累積的經驗，把自己最好一面表現出來。」

中華代表團仍在尋求首面冬奧獎牌，中華奧會主席蔡家福提到，這次冬季奧運是運動部成立後，首次組團參加的冬季綜合性國際賽事，格外具有意義，期望所有選手全力以赴，讓世界看見台灣冬季運動的風采。