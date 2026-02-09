米蘭冬奧開幕式刷屏中國互聯網：中國網友重拾「歐洲濾鏡」？

（德國之聲中文網）2026年2月6日歐洲時間20時許，身著純白高定禮服的意大利超模維多利亞·切蕾蒂（Vittoria Ceretti）手捧意大利國旗，緩步走上第25屆米蘭冬奧會的開幕舞台。

次日，盛贊意大利審美高級，感嘆歐洲底蘊深厚的各種短視頻和討論刷屏中國互聯網。僅一條非官方發布的，介紹冬奧開幕式時尚看點的短視頻，24小時內點贊量就破百萬。輿論一邊倒地開啟了對意大利時尚的膜拜，言辭間的興奮與欣賞，與近年來常見的“歐洲也沒什麼了不起” 、“中國現在更牛” 等說法形成鮮明反差。

“對女生太友好了”

除了融入意大利經典歌劇、繪畫與人文元素的歌舞表演外，整個米蘭開幕式如同一場盛大的時尚T台秀。連主辦方的護旗儀式隊伍也由清一色的女性時裝模特組成。

數十名腳踩平底鞋，束發簡潔的模特們排成三列，身著意大利國旗綠、白、紅三色的絲質西裝，魚貫入場。

沒有濃妝、沒有高跟鞋、也沒有裸露和刻意展現的腰身。模特們風姿翩翩，令一些女性網友大呼：這樣的“全女國旗隊對女生太友好了”！

各國運動代表團的亮相向來是奧運開幕式上最受矚目的環節之一。本屆的米蘭冬奧，眾多國際品牌攜手各國獨特的文化元素同台綻放。

意大利國寶品牌阿瑪尼（Emporio Armani），美國的Ralph Lauren，加拿大的lululemon和德國運動品牌Adidas紛紛為本國代表隊操刀設計。意大利品牌Moncler則為巴西隊將國旗元素內斂地藏進鬥篷外套之中，細節巧思收獲不少稱贊。

同樣吸睛的還有蒙古與加勒比島國海地。藏藍色羊絨長袍，濃郁的叢林綠與前襟鮮紅的駿馬圖騰，將民族文化直接“穿”在身上。

中國代表團的“戰袍”同樣引發熱議。告別了所謂的“番茄炒蛋”配色，此次國產品牌李寧打造的整體質感卻被不少網友認為差強人意，有人直呼“氣笑了”，中國隊“發揮穩

定”，還有人調侃同款“戰袍”“俺莊上大集能買著” ，“拿回老家，父母在村裡也能穿”。

中國互聯網上的“歐洲衰落論”

近年來，尤其在俄烏戰爭持續發酵、以及特朗普再次當選美國總統之後，“歐洲不行了”的論調在中國互聯網上屢見不鮮。

在這套敘事裡，歐洲的人道主義被視為不再適用，而所謂的“衰落”也被描敘為歐洲推行多元文化、接納移民等政策所帶來的“反噬”。一些評論類自媒體甚至將歐洲右翼勢力崛起、領土爭端，以及美歐現階段的緊張關系通通歸納為歐洲的“自食其果”。

然而，即使缺乏根據，“東升西落”敘事框架下的“歐洲衰落論”在中國自媒體中尤為流行，甚至成了現今部分網民的“民族自豪感代餐”。

相比之下，此番因冬奧時尚引發的，中國網友對歐洲審美的“回潮”能否改變一些人對歐洲當前的消極觀感仍未可知。但在這場全球矚目的體育盛會中，米蘭以藝術與設計向世界表明——優雅本身就是一種表達。

幾位有心的中國網友在看完開幕式後感嘆：“真正看到了女性的自信，人類的自信”，“AI再發達也替代不了好的審美、好的藝術創意和人文關懷”。

