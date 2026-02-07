米蘭冬奧開幕 我代表團9選手期為國爭光

參加二○二六年第廿五屆米蘭－科爾蒂納冬季奧林匹克運動會的我國代表團，於臺灣時間昨（七）日凌晨參加本屆米蘭冬奧開幕典禮。我國代表團由花式滑冰選手李宇翔及女子雪車選手林欣蓉共同擔任掌旗官，代表我國代表團進場。本屆冬奧賽事分成四個賽區進行，分別為米蘭（Milano）、科爾蒂納（Cortina）、瓦爾泰利納（Valtellina）及瓦爾迪菲耶梅（Valdi Fiemme），昨日並同步於各賽區進行開幕典禮。

我國代表團共有八席正式參賽資格，共計九位選手，包括：雪車選手林欣蓉、林頌恩、梁宥婕（候補）、花式滑冰選手李宇翔、競速滑冰選手陳映竹、阿爾卑斯式滑雪選手李玟儀及張天將、越野滑雪選手余睿、李杰翰。我國代表團九位選手賽前積極參與集中訓練，並期望在本屆冬奧有優異成績表現，為國爭光。我國代表團參加米蘭冬奧開幕典禮擔任掌旗官的李宇翔選手，從小投入滑冰運動已十餘年，逐步站上國際舞台；林欣蓉選手則從雪橇轉戰雪車，在有限資源下征戰歐美賽場，創下臺灣女子雪車首度取得冬奧參賽門票的歷史。