米蘭冬奧開幕 美副總統和以色列隊被噓、烏克蘭隊獲熱烈掌聲

2026年2月6日，美國總統范斯與妻子烏莎出席米蘭冬奧開幕式。路透社



2026年冬季奧運週五（2/6）在義大利米蘭登場，流暢華麗的開幕典禮呈現義大利的歷史、藝術與時尚風貌，但觀眾反應也透露了全球政治緊張氣氛。美國副總統范斯與以色列國家隊都遭遇噓聲，烏克蘭的5位選手則迎來歡呼與掌聲。

《紐約時報》、《今日美國報》報導，陣容龐大的美國隊在開幕式進場時，觀眾以熱烈歡呼迎接，但大螢幕出現范斯（ JD Vance）與妻子烏莎（Usha Vance）在貴賓席揮舞國旗的畫面時，掌聲即轉為噓聲。

廣告 廣告

稍早由4人組成的以色列代表團揮舞國旗微笑進場時，觀眾也傳出噓聲，但迅速被現場配樂掩蓋。

烏克蘭的5人隊伍則獲得觀眾熱烈掌聲迎接。

范斯會遭遇噓聲並不令人意外，他曾公開批評美國與歐洲的安全聯盟北約（NATO），也曾在去年的慕尼黑安全會議批評歐洲國家沒有言論自由。

此外，美國聯邦移民執法人員近來在國內的強硬執法，引發的政治效應也已外溢至冬奧主辦國義大利。

先前有消息人士披露，美國移民暨海關執法局（ICE）一個部門的分析人員將在冬奧期間支援美國代表團，這其實是歷屆賽會的常見安排，但相關報導已引發不滿。週五稍早，數百人走上米蘭街頭，發起「ICE滾出去」（ICE OUT）的抗議活動。

路透社報導，以色列選手在冬奧開幕前表示，由於加薩戰爭，他們對於在冬奧可能遭遇不友善的反應已有心理準備。

以色列滑雪選手佐洛斯（Barnabas Szollos）在開幕前表示：「我已做好準備，他們想怎樣都可以。我只想好好比賽、享受比賽，做到最好。」

更多太報報導

【更新】發「歐巴馬是猴子」影片引眾怒後刪除 川普：沒看完就給幕僚發布

美軍售武器先給誰？川普簽行政命令：國防開支＋戰略重要性最高

金融時報：美研擬新一波對台軍售 中國警告恐危及川普訪中