米蘭冬奧陸首面獎牌！「天才少年」蘇翊鳴單板滑雪無緣衛冕奪銅

2026米蘭-科爾蒂納冬季奧運會（Milano Cortina Winter Olympics）如火如荼舉行中。大陸單板滑雪好手蘇翊鳴在男子大跳台決賽中奪下銅牌，為大陸代表團首面獎牌。金、銀牌則由日本隊包辦。

蘇翊鳴在冬奧單板滑雪男子大跳台項目奪銅。（圖／新華社）

《新華社》等報導，在4年前的北京冬奧上，蘇翊鳴以「天才少年」之姿，憑2個1800旋轉動作奪下該項目金牌。4年後在米蘭，1980旋轉動作幾乎成為每名決賽選手必備技能。比賽採3輪制，取其中2輪最佳成績相加排名。前2輪按資格賽成績倒序出發，第3輪則改為前2跳總分倒序，讓比賽到最後一刻都充滿懸念。

本屆冬奧以衛冕者身分出戰的蘇翊鳴首輪選擇正腳內轉1980動作，起跳充分、抓板乾淨且穩穩落地，獲得88.25分暫居第2，僅次於日本選手木村葵來的89.00分。蘇翊鳴在第2跳完成反腳內轉1980落地時雙手扶地，僅獲得73.75分。

蘇翊鳴在比賽中。（圖／新華社）

2輪結束後，他以總分162.00分排名第2，落後取得171.50分的日本隊木俁椋真。在第3輪，美國隊馬丁（Oliver Martin）以83.50分將總分推升至163.00分，反超蘇翊鳴。木村葵來更以接近完美的反腳內轉1980拿下90.50高分後，總分升至179.50分躍居榜首。

蘇翊鳴登場時面臨重大壓力，他需要在第3跳取得至少74.75分才能站上頒獎台，若要衛冕則至少需要91.25分，且還得看壓軸出場的木俁椋真表現。最終蘇翊鳴繼續選擇反腳內轉1980，但落地時雙手仍觸地，得到80.25分，以總分168.50分鎖定銅牌。

木村葵來（中）、木俁椋真（左）與蘇翊鳴在頒獎台上。（圖／新華社）

賽後，蘇翊鳴表示，「能夠站上領獎台，我覺得更多的是為自己驕傲。今天不管什麼成績，我都可以說付出了全部，沒有任何保留，也沒有遺憾」。他還說，「現在我終於不用再背負『衛冕冠軍』的壓力了，可以以挑戰者的身份去享受之後的訓練和比賽，把壓力留給別人」。

蘇翊鳴接下來還將參加坡面障礙技巧項目，他坦言，隨著大跳台項目結束，自己能以更輕鬆心態投入接下來的比賽。

報導指，本次比賽凸顯日本隊在單板滑雪大跳台的整體優勢，4名參加資格賽的選手全晉級決賽。儘管資格賽排名靠前的荻原大翔和長谷川帝勝在決賽出現失誤，另外2位日本選手木村葵來與木俁椋真仍憑穩定發揮拿下冠、亞軍。

